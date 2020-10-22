"Bolivya'da genel seçim şeffaf geçti; Morales'in adayının liderliği meşru"

Uluslararası gözlemciler, Bolivya'da geçen hafta gerçekleşen genel seçimin şeffaf bir şekilde geçtiği ve devlet başkanı seçilen Luis Arce Catocora'nın kuracağı sol hükûmetin meşru olduğunu açıkladı.

Uluslararası gözlemcilerin Bolivya'da geçen hafta gerçekleşen genel seçime dair yaptığı inceleme, bir önceki yıl eski Devlet Başkanı Evo Morales'in zaferiyle sonuçlanan daha sonra iptal edilen tartışmalı seçimden oldukça farklı oldu.

Morales geçen yıl dördüncü dönem devlet başkanlığı seçimini kazanmışi tartışmalı seçimden sonra protestolarda 36 kişi hayatını kaybetmiş, 800'e yakın insan yaralanmıştı. Amerika Devletleri Organizasyonu isimli gözlemci grup, 2019'daki seçimde usülsüzlük tespit etmişti. Morales, ordu ve muhalefet tarafından istifaya zorlanmıştı.

Bu yıl Luis Arce'nin zaferiyle sonuçlanan seçimle ilgili ön bulgularını paylaşan Amerika Devletleri Organizasyonu açıklamada şunları belirtti: "İnsanlar özgürce oy verdi, sonuç açıktı ve gelecek hükûmete güçlü bir meşruiyet sağladı"

Sosyalizm Hareketi Partisi'nden (MAS) Luis Arce Catocora, yüzde 54.5 oy aldı. Bu seçimde pandemiye rağmen Bolivya halkının sandığa gitme oranı yüzde 87 oldu.

Luis Arce Catocora'yı Evo Morales aday göstermişti. Morales, Arce'nin ülkesini ekonomik büyüme rayına geri oturtacağını söyledi. Arce, ekonomi bakanı olarak görev yaptığı Morales döneminde ülkenin ekonomik mucizesinin mimarı olarak gösterildi.