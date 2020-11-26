Bolivya’da "erkek egemenliğini ortadan kaldırma" bakanlığı kuruldu

Latin Amerika ülkesi Bolivya’da, "erkek egemenliğini ortadan kaldırma" amacıyla Kültürler, Dekolonizasyon ve Depatriarkalizasyon Bakanlığı kuruldu. Bakan olarak atanan Sabina Orellana, ayrıca Bolivya Yerli Köylü Kadınlar Ulusal Konfederasyonunu temsil ediyor.

Evrensel'in haberine göre, Bolivya İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan açıklamada, adı "Kültürler, Dekolonizasyon ve Depatriarkalizasyon (erkek egemenliğini ortadan kaldırma)" olan bakanlığın “Haysiyet ve egemenliğe dair kültürel politikaları teşvik etme ve aynı zamanda milletler arasındaki eşitsizlikleri tersine çevirme misyonuna sahip olacağı” belirtildi.

Devlet Başkanı Luis Arce, bakanlığın misyonunu “Sömürgeciliği ve erkek egemenliğini ortadan kaldırmak, milliyetler arasındaki olduğu kadar erkeklerle kadınlar arasındaki eşitsizliği de tersine çevirmek; birini diğerine tabi kılan tek sesli bir dünya görüşünün hegemonyasını kırmaktır” şeklinde açıkladı.