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Dünya

Bolivya Anayasa Mahkemesi Morales’in 4. kez aday olmasına izin verdi

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Bolivya’da en yüksek mahkeme ülkenin anayasa ve seçim yasalarında değişiklik yaparak Devlet Başkanı Evo Morales’in 2019’da tekrar aday olmasının önünü açtı

29 Kasım 2017 20:08

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Kasım (DHA) – Bolivya’da en yüksek mahkeme ülkenin anayasa ve seçim yasalarında değişiklik yaparak Devlet Başkanı Evo Morales’in 2019’da tekrar aday olmasının önünü açtı.
Eylül ayında Morales’in Movement to Socialism (MAS) Partisi Bolivya Anayasa Mahkemesi’ne seçilmiş otoritelerin tekrar aday olmasını sınırlayan yasayı, insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle feshetmesini istemişti.
Anayasa Mahkemesi’nden yazılı olarak yapılan açıklamada “Böylece yasalar ve anayasa uyarınca aday olması sınırlanan herkes aday olabilecek çünkü buna ancak Bolivya halkı karar verir” denildi. Karar nihai ve temyiz yolu açık değil.
2006 yılında Devlet Başkanı olan Morales Bolivyalı seçmenlerin yeniden aday olmayı engelleyen yasaları değiştirmek için 2016 yılında yapılan ve yüzde 51’le “hayır” çıkan referandum sonuçlarını kabul etmişti.
Morales\'in 4. kez devlet başkanı seçilmesinin önünü açan anayasa değişikliği referandumunda \"hayır\" oyu çıkmasının geçersiz sayıldığı belirtilen açıklamada, referandumda çok az bir farkla “hayır” oyu çıktığı ve bunda Morales\'e karşı yürütülen karalama kampanyasının etkili olduğu belirtildi. (Fotoğraflı)

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