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Ekonomi
Deutsche Welle

Bölgesel krizler Alman ekonomisini sarsıyor

Yapılan bir araştırmaya göre, Ukrayna krizi ve Ortadoğu’da devam eden çatışmalar Alman ekonomisinde düşüş eğilimine yol açtı.

25 Temmuz 2014 18:16


Alman Pazar araştırmaları yapan Ifo Enstitüsü'nün 7 bin şirket yöneticisi arasında yaptığı anket, Alman ekonomisinin bölgesel krizlerden etkilendiğini ortaya koydu. Enstitü, cuma günü açıkladığı anket sonuçlarında, Alman ekonomisindeki beklentilerinin 109,7'den, 108,0 puana düştüğünü ortaya koydu. Ankette, bu rakamların konjonktürel gelişime bağlı olarak düşüş eğilimi anlamına geldiği belirtildi.

Ifo Enstitüsü Başkanı Hans-Werner Sinn, halihazırda süren jeopolitik gerilimlerin, Alman ekonomisi üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekti. Anket sonuçları, özellikle de Ortadoğu ve Ukrayna'daki şiddet ortamının işletme yöneticileri arasında büyük endişeye yol açtığını ortaya koydu.

Deka Bank'ın ekonomik etütler bölümünden Andreas Scheurle, Ifo'nun anket sonuçlarındaki gidişatın sürmeyeceği görüşünde. Scheurle, verilerin nasıl etkileri olacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti. İktisatçı, düşüş eğiliminin ne denli güçlü olacağı ve ne kadar süreceğinin belli olmadığını ancak eğilimin yılın üçüncü çeyreğine kadar uzanmış olmasının, olumsuz bir gösterge olduğunu belirtti.

Ifo Enstitüsü konjonktür uzmanı Klaus Wohlrabe ise anket sonucu ortaya çıkan verilere göre canlanma trendinin değişmediğini söyledi. Birçok iktisatçı da, konjoktürün en yüksek noktaya ulaşmış olmasına karşın, durumun tehlikeli olmadığını savunuyor.

Postbank'ın baş iktisatçısı Marco Bargel gayri safi yurtiçi hasılanın yılın ikinci yarısında daha az artmasının endişeye yol açacak durum yaratmadığını belirtti.

Daha olumlu bir tablo çıktı

Markit Enstütüsü'nün kısa süre önce yaptığı piyasa araştırmasına göre ise Ifo Enstütüsü'ne oranla daha olumlu veriler elde edildi. Markit Enstitüsü'ne göre, Alman ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde hız kazanarak, yılın ilk aylarındaki yüksek büyüme hızını yeniden yakalayabilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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