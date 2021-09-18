Bölgesel istihdam ofisleri 20 bin kişiye istihdam sağladı; en çok gençler istihdam edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurduğu Bölgesel İstihdam Ofisleri aracılığıyla 20 bin kişi istihdam edildi. BİO’lar aracılığı ile yapılan işe yerleştirmelerde, genç istihdamı ilk sırada.

İstanbul’da işsizlik sorununun çözümüne destek olmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurduğu, yönetim ve koordinasyonunu İBB iştiraki İSPER A.Ş.’nin yürüttüğü Bölgesel İstihdam Ofisleri'ne bugüne kadar 135 binin üzerinde başvuru yapıldı. 20 bin kişi ise iş sahibi oldu. Özellikle genç işsizliğinin yüksek olduğu günümüzde, BİO’lar aracılığı ile yapılan işe yerleştirmelerde, genç istihdamı ilk sırada yer aldı.

En çok işe yerleştirme gıda, hizmet, metal sanayii ve bilişim teknolojileri sektöründe

BİO kariyer danışmanları, 13 ofisten İstanbul’un 39 ilçesine, ofislerin yanı sıra bio.ibb.istanbul portalı üzerinden online olarak da hizmet veriyor. BİO’lar, Avrupa yakasında Küçükçekmece, Büyükçekmece, Şişli, Bayrampaşa, Sultangazi, Bağcılar, Bahçelievler ve Silivri’de; Anadolu yakasında ise Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Kartal ve Sancaktepe’de yer alıyor. En çok BİO istihdamı Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçelerinde gerçekleşti: 2021 yılında BİO’ların ilçeler bazında işe yerleştirmelerinde en çok istihdam Esenyurt, Ümraniye ve Küçükçekmece ilçelerinde oldu. Bu üç ilçeden istihdam edilen adaylar toplam istihdamın yaklaşık yüzde 30’unu teşkil etti. 2021 yılında BİO’lar aracılığı ile en çok işe yerleştirmesi yapılan sektörler sırasıyla gıda, hizmet, metal sanayii ve bilişim teknolojileri şeklinde gerçekleşti. Gıda sektöründe yapılan işe yerleştirmeler tüm işe yerleştirmelerin yüzde 17.6’sını oluşturdu. Beyaz yaka işlerde en çok işe yerleştirme “satış danışmanı” pozisyonu iken, mavi yakada “üretim personeli” ilk sırada. Beyaz yaka pozisyonları için en çok işe yerleştirme sırası ile satış danışmanı, muhasebe uzmanı ve tahsilat uzmanı olarak gerçekleşti. Mavi yaka pozisyonları için ise en çok işe yerleştirme sırası ile üretim personeli, depo personeli ve temizlik görevlisi.

"İstanbullunun en büyük sorunlarından biri işsizlik"

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, Bölgesel İstihdam Ofisleri ile ilgili bilgi verdi. BİO’ların çok önemli bir sosyal hedef ile kurulduğunun altını çizen Duman, şunları söyledi:

“İstanbulluların bugün en büyük sorunlarından birisi işsizlik. İşsizliğin bu kadar derin yaşandığı bir dönemde iş ile iş arayanları buluşturmak adına İBB’nin tüm gücünü kullanmaya karar verdik ve BİO’yu kurduk. Zira yardıma muhtaç insanlara yardım sağlamanın ötesinde öncelikli sosyal hedefimiz insanların yardıma ihtiyaç duymadıkları kendi emekleri ve becerileri ile iş sahibi oldukları, ailelerinin geçimlerini sağlayabildikleri bir İstanbul sağlamak. BİO’lar bu kapsamda çok değerli bir hizmet üretiyor.”

İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman

En çok gençler istihdam edildi

İşe yerleştirmelerde genç istihdamı ilk sırada. İşe yerleştirilenler içinde 20-24 yaş grubu gençler tüm yerleştirmelerin üçte birini (%33.1) oluştururken, 25-29 yaş grubu gençler %25 oran ile ikinci sırada, 30-34 yaş grubu işgücü ise üçüncü sırada yer aldı. İstanbul genelinde kadın istihdamı yüzde 31,54 iken BİO’ların işe yerleştirmelerinde kadın istihdamı yüzde 36,27.

13 ilçede BİO ofisi kurduklarını ifade eden Duman, şöyle devam etti:

“Ayrıca 2 mobil aracımızla da sürekli İstanbul’u tarıyor, iş arayan insanların bu taleplerini toplamaya gayret ediyoruz. Öte yandan iş dünyası ile kurduğumuz ilişkiler ile ihtiyaçları olan insan kaynağını tespit ediyor ve tanımlı hale getiriyoruz. Böylece BİO’larda bu tanımlı iş fırsatları ile iş arayan İstanbulluları buluşturuyoruz. 100’e yakın uzmanımızla ofislerimizde her gün yüzlerce görüşme yapılıyor ve eşleştirmeler yapılıyor. Gençler bugün İstanbul’da ve tüm Türkiye’de en büyük işsizlik oranına sahip kesim. Doğal olarak önceliğimiz gençlerin istihdamı.”

"20 binin üzerinde istihdam sağlandı, hedef 100 bin"

BİO’ların son 6 ayda bugünkü kapasitesine eriştiğini ifade eden Duman, “Şu ana kadar 20 binin üzerinde istihdama vesile oldu. Elbette hedefi çok daha fazla. Umuyoruz ki pandeminin iş dünyasındaki etkisinin de geçmesi ile 100 binin üzerine hızla çıkacağız” dedi.

İSMEK işbirliği ile mesleki eğitim programları

Firmaların, bulmakta zorluk çektiği nitelikli işgücünü ve aradığı yetkinlikleri BİO’lara bildirmeleri üzerine, iş arayan adayların belirlendiği bir sistemin olduğunu da anlatan Duman, İSMEK’in firma işbirliği ile kazandırılması istenen bilgi, beceri ve yetkinliklere uygun eğitim programları gerçekleştirdiğini de söyledi. Duman, bu ilişki ile ilgili ise şöyle konuştu:

“Bu çok önemsediğimiz bir ilişki. Zira istihdamın önündeki en büyük engel mesleksizlik. Bölgesel İstihdam Ofisleri iş fırsatlarını yaratmaya ve iş arayan insanları bu işlerle buluşturmaya çalışırken, bir yandan da İSMEK’in katkısı ile istihdam fırsatı olan ama yeterince yetkin aday üretilemeyen alanlarda mesleki eğitim programları geliştirerek bu nitelikleri kazanmış aday üretmeyi garanti altına alıyoruz. Kurumlar ihtiyaçlarını ifade ettikleri gibi, birlikte gelişim programlarını da İSMEK ve BİO’larla birlikte hazırlayabiliyoruz. Eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, firma tarafından istihdam ediliyor.”

Mobil İBB Çözüm Merkezleri'nden de başvuru yapılabilecek

BİO’ya iş başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlara, en hızlı ve en kapsamlı erişilebilir hizmeti sunabilmek için 1 Eylül itibari ile “153 Beyaz Masa–Bölgesel İstihdam Ofisleri” işbirliği başlatıldı. İstanbul’un hemen her noktasında vatandaşların talep, soru ve şikâyetlerini çözmek için çalışan mobil İBB Çözüm Merkezleri; Eylül ayından itibaren iş arayanların başvurularını Bölgesel İstihdam Ofisleri adına kabul ederek, iş arayanların kayıtlarını alıyor.

Dezavantajlı grupların istihdamına yönelik projeler

Öte yandan, uluslararası kuruluşların fon desteği ile dezavantajlı grupların istihdamına yönelik projeler de üretiliyor. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile bin 40 işsizin yararlanacağı eğitim ve istihdam projesi devam ederken, proje kapsamında İSMEK işbirliğinde 240 (120’si Suriyeli mülteci) işsize moto kurye eğitimi, 800 (240’ı Suriyeli mülteci) işsize ise çağrı merkezi müşteri temsilcisi eğitimi verilecek. Eğitim sonunda Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları ve istihdamları sağlanacak.