Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, “Bölgesel asgari ücret olur mu?” sorusunu irdelediği bugünkü yazısında, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (Betam) Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Gürsel’in görüşlerine yer verdi.

Yılmaz, “Gürsel, enflasyon oranına göre belirlenen asgari ücretin alım gücünün bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret ediyor. Bölgesel asgari ücret önerisine işçi sendikaları çok sıcak yaklaşmıyor. Bu yöntemden kırsal kesimin zararlı çıkacağı görüşündeler" dedi.

Serpil Yılmaz'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Gürsel, enflasyon oranına göre belirlenen asgari ücretin alım gücünün bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret ediyor. Bölgesel asgari ücret önerisine işçi sendikaları çok sıcak yaklaşmıyor. Bu yöntemden kırsal kesimin zararlı çıkacağı görüşündeler… Ne var ki İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler ile küçük şehirlerde yaşam giderleri arasında fark ortada. Kentlerde 4 kişilik bir ailenin aylık 4 bin lira gelir ile yaşaması açlık sınırına karşılık gelirlerken; kimi kırsal bölgelerde bu ücretle karın doyurmak mümkün… O nedenle kentlerin enflasyon oranının belirlenmesi de kıymetli.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 321 ürün etiketini baz alarak yaptırdığı araştırmaya göre, kentte yaşam maliyeti son bir yılda yüzde 50.18 artmış. Özetle asgari ücret, salt enflasyon oranı dikkate alınarak arttığında, çalışma dünyasında gelir adaleti sağlanmış olmuyor. Kaldı ki zaten TÜİK verileri de tartışmalı. Emekçilerin refahını arttıracak asgari ücret; yaşam maliyeti, vergi düzenlemeleri, eksik ödeme, kayıt dışılığın önlenmesi ve denetim konularıyla birlikte ele alındığında anlamlı olabilir.”

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