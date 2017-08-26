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Bölgesel Amatör Lig'de fikstür heyecanı

İZMİR, (DHA)- BÖLGESEL Amatör Lig'de (BAL), 2017-18 sezonunun fikstürü pazartesi günü çekilecek

26 Ağustos 2017 16:58

İZMİR, (DHA)- BÖLGESEL Amatör Lig\'de (BAL), 2017-18 sezonunun fikstürü pazartesi günü çekilecek. Yeni sezonda 8\'inci Grup\'ta Aydın, Denizli ve İzmir\'den 3\'er, Muğla\'dan 2, Uşak\'tan ise 1 takım yer alırken, 9\'uncu Grup\'ta Balıkesir ve Manisa\'dan 3, İzmir\'den 2 takım mücadele edecek.
BAL\'da yeni sezon, 23-24 Eylül\'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Aydın\'dan Sökespor, Bozdoğan Belediyespor ve Kuşadasıspor, Balıkesir\'den Ayvalıkgücü Belediyespor, Balya Belediyespor, Havran Fatih Belediyespor, Denizli\'den Kale Belediyespor, Çal Belediyespor, Denizli Futbol Akademi, İzmir\'den Çiftay Yeşilova, Dikili Çandarlıgücü, Çiğli Belediyespor, Ödemişspor, Torbalıspor, Manisa\'dan Somaspor, Alaşehir Belediyespor, Yunus Emre Belediyespor, Muğla\'dan Yatağanspor, Ortaca Belediyespor, Uşak\'tan ise Uşak Çelikspor, 3\'üncü Lig\'e yükselme yarışında Ege\'yi temsil edecekler.
 

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