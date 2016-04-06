Bölgede operasyon yapan özel harekâtçılar neden ayrılmak istiyor?

Güneydoğu’da sokağa çıkma yasağı ilan edilen il ve ilçelerde çatışmaların şiddetlendiği bir dönemde 1000 Özel Harekat polisinin branş değişikliği amacıyla emniyete dilekçe vermesi gündem yarattı. Emniyet kulislerinde, özel harekatçıların istifa isteklerinde “operasyonların sevk ve idaresinde yaşanan sorunlar, bürokratların siyasi iktidara yaranma duygusu”, “siyasi iktidarın kendilerini kullandığı düşüncesi”, “operasyonda dinlenme, beslenme yetersizliği”, “çözüm sürecinde yapılan hataların hesabının sorulmamasının” etkili olduğu konuşuluyor.

Cumhuriyet'in haberine göre; Güvenlik Stratejileri Araştırma Merkezi (GÜSAM) Başkanı Ercan Taştekin, kamuoyunda öncelikli konuşulanların, operasyonların profesyonel sevk ve idare edilemediği gerekçesiyle polislerin ayrılmak istediğini söyledi. Bazı bölgelerdeki siyasi iradenin kendisini terörle mücadele biran önce başarılı gösterme hırsının, bürokratların da siyasi iradenin gözüne girme isteğinin hatalı operasyonlara neden olduğunu kaydeden Taştekin, şunları kaydetti:

“Bu alanın uzmanı olan özel harekatçılar, kendilerinin hayatlarının hiçe sayıldığını, kendilerine değer verilmediğini düşünüyor. Bununla birlikte daha etkin daha başarılı operasyonlara ve profesyonelliğe müsade edilmediği iddiaları var. Özel harekatçılar mayın dedektörü gibi kullanılmaktan rahatsız. Saha patlayıcılardan tam arındırılmadan benzeri bir takım gelişmeler sağlanmadan çatışma bölgelerine sürülüyorlar. Bu son derece önemli. İkinci olarak, bu operasyonların yapan insanların insani ihtiyaçlarını karşılayacak lojistik sistemler kurulamadığı sorun yaşanıyor. Polislerin rahat istiharat yapacağı, duş alabilecekleri, yemek yiyebilecekleri alanlar yok.”

İktidarın partisel çıkarları

Özel harekat polislerinin 48 saat kesintisiz operasyonlara katılmaya zorlandığını anlatan Ercan Taştekin, “Bu sağlıklı dinç bir bedenle mücadele edemedikleri için çok ciddi şehitler verildiği eleştirildği var” dedi. Operasyonların terörle mücadeleden çok, siyasi iradenin kendi partisel çıkarları doğrultusunda yürütüldüğü düşüncesi olduğunu kaydeden Taştekin, “Bu düşüncenin en büyük tesiri çözüm sürecinde yapılan hatalardır. Çözüm sürecinden yapılan hatalardan kimsenin bedel ödememesi. Şimdi bu polislerde, 7 Haziran’dan sonra ne değişti de çatışmalar başladı algısı var. Bir kısım anayasal değişikliği ile başkanlık değişikliği ile milliyetçi oyların kazanılması amacıyla bu mücadelenin yapıldığı eleştirisi var. Terörle mücadelenin samimmiyeti ile siyasi iradenin kararlılığına inanmadıkları için kendilerinin kullanıldığını düşünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Eski Emniyet Personel Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Cevat Bayri de, özel harekatçıların çözüm sürecinde yapılanları hiç unutmadıklarını savunarak, “Şimdi de bunlar mayın eşekleri gibi mayınlı tarlalara sürülüyorlar. Kendilerini bu pozisyonda görüyorlar” dedi.