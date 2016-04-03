"Bin özel harekat polisi görevinden ayrılmak için dilekçe verdi"

Sözcü, gönüllü olarak özel harekata katılan yaklaşık bin polisin dilekçe vererek branştan çıkmak istediğini ileri sürdü. Kamil Elibol’un imzasıyla yayımlanan habere göre, polisler genel hizmet bölümüne aktarılmak istedi fakat özel tim talebi kabul etmedi.

Haberde, Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz’in polislerin muhafaza edilmesini gerektiğini belirttiği ve “Özel Harekat branşlı personel sayısının azaltılması kararlılıkla yürütülen operasyonları zafiyete uğratacaktır” ifadelerinin yer aldığı talimat mektubu gönderdiği söylendi.

Sözcü’de yer alan haber şöyle:

22 Temmuz’dan sonra artan terör olayları ile birlikte çıkan çatışma ve gerçekleştirilen operasyonlarda 85 mensubu hayatını kaybeden, 400 mensubu yaralanan Emniyet Özel Harekatta ayrılma krizi patlak verdi.

Gönüllü olarak özel harekata katılan yaklaşık bin polis dilekçe vererek branştan çıkmak istedi. Polisler özel harekattan çıkmak için “ailevi” nedenlerini gerekçe gösterdi. Genel hizmete aktarılmalarını isteyen özel timcilerin talebi kabul edilmedi.

Sur, Cizre, Silopi ve İdil’deki operasyonlar sırasında gündeme gelen branştan çıkma krizinde devreye bizzat Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz girdi. Lekesiz, Özel Harekat Şubelerinin bulunduğu 62 İl Emniyet Müdürü’ne yazılı talimat gönderdi.

Lekesiz, özellikle doğu ve güneydoğuda artan olaylar sebebiyle askeri unsurlar ile birlikte ortak operasyonlar yapıldığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Birinci ve ikinci bölge il emniyet müdürlükleri bünyesindeki Özel Harekat şube müdürlüklerimizde görevli personelin büyük bir çoğunluğu operasyon icra edilen bölgelerde geçici olarak görevlendirilmiş olup, Özel Harekat branşlı personel sayısının azaltılması kararlılıkla yürütülen operasyonları zafiyete uğratacaktır.

Bu nedenle; Özel Harekat branşından kendi isteğiyle çıkmak için dilekçe ile müracaatta bulunan personelin talepleri operasyonlar bitinceye kadar Branş Komisyonunca olumsuz olarak değerlendirilmektedir. Konunun tüm Özel Harekat branşı personele tebliğ edilerek, tanzim edilecek tebliğ ve tebellüğ belgesinin istenildiğinde gönderilmek üzere şahsi dosyalarında muhafaza edilmesi hususunu rica ederim”

16 Şubat 2016 tarihli belgede Aksoy, 5 polisin Özel Harekat branşından Genel Hizmet statüsüne aktarılmaları hususundaki dilekçelerine şu yanıtı verdi:

“Adı geçen 5 personelin Branş Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin 1’inci ve Özel Harekat Branş Yönergesinin 12’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca görev gereği Özel Harekat Branşından ayrılma talepleri 09.03.2016 ve 11.02.2016 tarihlerinde toplanan Branş Komisyonunca olumsuz olarak değerlendirilmiş, 11.02.2016 tarihli Makam oluru ile de görev gereği Komisyon kararı uygun görülmüştür. Komisyon kararının ve Makam olurunun adı geçen personele tebliğ edilerek tanzim edilecek tebliğ ve tebellüğ belgesinin Özel Harekat Daire Başkanlığına gönderin”

Halen Şırnak merkez, Nusaybin ve Yüksekova’da sürdürülen operasyonlarda görev alan özel harekat polislerinin “ilgisizlik” yüzünden branştan çıkmak istedikleri öne sürüldü. Özellikle genç polislerin, “Bizi genel hizmet kadrosuna aktarın” diye dilekçe verdiği iddialar arasında. Gönüllü olarak özel harekata katılan polislerin topluca “branştan” çıkmak istemesine ilk kez tanık olundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde Cizre’de bir askeri taburun kumanya ile ilgili sorun yaşadığını CİMER’e aktarması üzerine kendisini ziyaret eden AKP’li vekillere şöyle demişti:

“Böyle sorunlar yaşanmamalı. Ne istiyorlarsa gönderilmeli. Hatta havyar bile isterlerse göndermek gerekir”

Türkiye’yi sarsan 17-25 Aralık’taki yolsuzluk soruşturmasından sonra Emniyet Teşkilatı’nda başlatılan tasfiye operasyonlarında bin özel timci “Paralel Yapı” üyesi oldukları gerekçesiyle branştan çıkartılmıştı. 62 ildeki Özel Harekat birimlerinde 7 bin 800 polis görev yapıyor.