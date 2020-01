“Bölgede Kürt, Türkmen ve Arap çatışmasına müsaade edilmemeli”

Ankara, 26 Eylül (DHA) BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bölge de Türkmen varlığının korunup aynı zamanda Kürt, Türkmen ve Arap çatışmasına da müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Irak Referandumu\'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Türkmenlerin durumuna dikkat çeken Destici,\" Kerkük başta olmak üzere Türkmeneli Bölgesi\'nde yaşayan Türkmen kardeşlerimizin durumu önemlidir. Buna hepimizin üst düzeyde duyarlılık göstermesi lazım” dedi.

“Ben neysem Kerkük’te yaşayan Erşad Salihi’de odur”

Geçmişte Türkmenlere çok büyük katliamlar yapıldığını belirten Destici, “Şöyle düşünemeyiz, yani bunu bir etnik milliyetçilik olarak bazı çevreler değerlendiriyor. Türkmenler varda, Araplar, Kürtler yok mu? Bu böyle değerlendirilemez. Çünkü Kürtlerin zaten dediğim gibi orada sahipleri var. Yani Barzani’nin, Talabani’nin ve diğer güçlerin etrafında toplanmışlar. Onlara kanmışlar. Onların büyük çoğunluğu da \'Evet\' diyor. Arapların zaten hükümetleri var. Orada sahipsiz kalan güçlü ve sayıları çok olan Türkmenler. Türkmenler sahipsiz olduğu için Allah’tan başka güvenecekleri olmadığı için, geçmişte de Türkmenlere çok büyük katliamlar yapıldığı için biz Türkmenler üzerinde hem soydaşımız hem de dindaşımız olduğu için olaya böyle bakmamız gerekir. Türkmen kardeşlerimiz Çanakkale\'ye gelip çarpıştılar. Ankara\'da yaşayan ben neysem Kerkük’te yaşayan Erşad Salihi\'de odur. Sivas’ta yaşayan Ahmet kimse, Tazehurmatu\'da yaşayan Mehmet\'te odur. Olaya böyle bakmak ve değerlendirmek gerekir. Türkiye’nin bu konuda büyük hassasiyet göstermesi lazım. Hepimizin kulağının Kerkük’te ve Türkmeneli\'nde olması gerekir. Onlara karşı yapılacak en ufak saldırıda tereddütsüz anında cevap verilmesi gerekir” diye konuştu.

“Kürt kardeşlerimiz bu propagandalara inanmasınlar”

Sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların her şeyi anlattığını dile getiren Destici, “İkinci husus, Türkiye içinde yaşayan Kürt kardeşlerimiz. Onlar tahrik ediliyorlar. Onlara diyorlar ki; \'Herkesin bir devleti var, sizin de bir devleti olsun\' gibi. Böyle masum gösterip bir takım politikalarla, propagandalarla oradaki referandumu meşru göstermeye çalışıyorlar, bu böyle değil. Bunun arkasında Siyonist İsrail ve Amerika’nın olduğu çok açık. Sosyal medyada dolaşan fotoğraflar her şeyi, net bir şekilde anlatıyor. Barzani’nin kimlerle iş birliği içerisinde, kimlerin sözünü dinleyerek bu referandumu o bölgeye getirdiği açık ve net olarak gözüküyor. Sınırlarımız içerisinde Türkiye’de yaşayan bizim Kürt kardeşlerimizin asla bu kara propagandalara inanmamaları, rağbet etmemeleri ve orada kurulmaya çalışan devletin ikinci bir İsrail devleti olduğunu bilmeleri gerekir, buna asla prim vermemeliler. Biz burada yüzyıllardır nasıl Arap\'ı, Kürdü, Türkmen\'i Çerkezi, Boşnağı Lazı, Alevi’si, Sünni’si kardeşçe yaşamışsa, Bundan sonra da bir ve beraber olarak yaşamaya devam edeceğiz. İslam dünyasının her tarafında nerdeyse kan ve gözyaşı var. Yeter artık, uyanalım. Problemlerimizi kendimiz çözelim” ifadelerini kullandı.

