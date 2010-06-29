Bölge meclislerinin kurulmasını istiyoruz

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “demokratik özerklik” projesinin “bölünme” anlamına gelmediğini söyledi. Demirtaş, "Özerklik dediğimiz şey Türkiye’nin idari ve yönetim yapısına modern bir alternatiftir. Bölge meclisleri kurulmasını istiyoruz"dedi.



Vatan gazetesinin sorularını yanıtlarken, BDP’nin bölge belediyelerinde fiilen başlattığı uygulamanın bütün belediyeler için geçerli olması gerektiğini savunan Demirtaş’ın açıklamaları özetle şöyle:







* Özerklik dediğimiz şey Türkiye’nin idari ve yönetim yapısına modern bir alternatiftir. Bölge meclisleri kurulmasını istiyoruz. Bölge meclislerinin TBMM’nin yetkilerinin bir kısmını kullanmasını istiyoruz ve bu bölge meclislerini tüm Türkiye’ye öneriyoruz sadece Kürtler’e değil. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na Türkiye’nin koyduğu çekincelerin kaldırılarak, uygulamaya geçirilmesini istiyoruz. Biz buna demokratik özerklik diyoruz..



* Özerk dediğimiz bağımsız falan değil. Bunun bir adım sonrası bağımsızlık falan da değil, bunun bir adım sonrası birliği güçlenmiş Türkiye’dir. Kürtler federatif bir yapıya sahip olsun, sınırlar konulsun, pasaportla gidilsin gelinsin demiyoruz. Herkesin ortak dili yine Türkçe olacak.



* Bu tamamiyle demokratik bir sistem. Hiçbir otoriteye, siyasi partiye bağlı olmayan, hiçbir merkezi ve ya yerel otoriteden talimat almayan, onlara rapor vermeyen, halkın kendi arasından seçtiği kendi sorunlarını mahallede tartıştığı çözüm önerilerini de belediye meclislerine, genel meclislerine öneri olarak götürdüğü bir halk meclisi sistemi öneriyoruz.



* Halk kendi sorunlarını yerelde daha rahat çözer. Ama aynı zamanda da Ankara ve TBMM, anayasayı yapan ve Türkiye’nin her yerinde geçerli olan anayasal düzeni kuran irade olduğu için üniter yapı da zedelenmemiş olur. Bizim önerdiğimiz budur. Buna kimse “bölücülük” diyemez.





