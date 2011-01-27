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'Bölge mahkemeleri kurulacaksa yeni daireye gerek yok'

Tasarıyla ilgili Yargıtay’ın görüşünün, yarın TBMM’deki görüşmeler sırasında iletilmesi benimsendi.

27 Ocak 2011 02:00

T24 - Yargıtay’ın yapısının değiştirilmesi ve yeni daireler kurulmasına ilişkin kanun tasarısını görüşmek üzere toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

Kurul’da tasarıyla ilgili Yargıtay’ın görüşünün, yarın TBMM’deki görüşmeler sırasında iletilmesi benimsendi.

Buna göre, bölge adliye mahkemelerinin Haziran ayında faaliyete geçirileceğinin Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından açıklandığı belirtilerek, "Bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirilecekse yeni daireler kurulmasına gerek olmadığı" görüşü yarınki görüşmeler sırasında dile getirilecek.

TBMM’deki görüşmelere gidecek olan Yargıtay üyeleri ayrıca, "Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesi nedeniyle Yargıtay’a yeni dosya gelmeyeceği için dairelerin ellerindeki mevcut işlerin bir sene içerisinde bitirebileceği" şeklindeki görüşü de yarın görüşmeler sırasında iletecek.


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