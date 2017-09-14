Bölge barolarının SİHA raporu; TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nu göreve davet ediyoruz

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR, Hakkari ve Van Baroları, iktidar ile ana muhalefet arasında tartışma konusu olan Silahlı İnsansız Hava Aracı\'nın (SİHA) Hakkari\'nin Oğul Köyü kırsalında kullanılması ile ilgili hazırladıkları raporu açıkladı. Raporu açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, olayın, askeri, idari ve adli yönüyle araştırılması gerektiğini belirterek, \"Bu sebeple heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkari iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedir\" dedi.

İktidar ile ana muhalefet arasında tartışma konusu olan SİHA\'lar ile ilgili Hakkari\'de incelemelerde bulunan Diyarbakır, Hakkari ve Van Barolarının hazırladığı rapor, Diyarbakır Barosu\'nda Baro Başkanı Ahmet Özmen tarafından açıklandı. Hakkari Baro Başkanı Serdar Işık ve Van Baro Başkanı Murat Timur\'un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Baro Başkanı Özmen, heyetlerinin resmi makamlarla, özellikle de SİHA müdahalesi sonucu yaralanıp Hakkari Cezaevi\'nde tutuklu bulunan İbrahim Sak ve Musa Tarhan ile ve yaşamını yitiren Mehmet Temel\'in ailesi ve sosyal çevrelerinde yapmış olduğu görüşmeler neticesinde olaya ve kişilere yönelik vardıkları tespit ve sonuçları şöyle açıkladı:

* Öncelikle ve önemle belirtmek gerekir ki SİHA müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Temel ve yine bu müdahale sonucu yaralanan İsmail Aydın, Musa Tarhan ve İbrahim Sak\'ın Hakkari ilinde tanınan il merkezinde ikamet eden, her biri farklı işlerde çalışan evli ve çocuk sahibi sivil kişiler olduğu;

* SİHA ile 31.08.2017 tarihinde Hakkari ili Oğul Köyü (Tale) Kanireş Mevkinde gerçekleştirilen müdahale sonucu Mehmet Temel\'in yaşamını yitirdiği, İbarahim Sak, Musa Tarhan ve İsmail Aydın\'ın yaralanmış oldukları;

* SİHA müdahalesi esnasında yaralanan İbrahim Sak ve Musa Tarhan\'ın beyanlarına göre, olay mahalline sonradan yanlarına gelen 5 örgüt mensubunun olduğu, gerçekleşen müdahale neticesinde 2 sinin yaşamını yitirdiğini 2 sinin de yaralanmış olduğunu;

* Resmi makamlarca da olay mahallinden iki örgüt mensubunun cenazelerinin alındığı Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın ön otopsi işlemlerinden sonra Van Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş oldukları ve kimlik tespitlerinin yapıldığını;(soruşturmanın gizliliği nedeniyle otopsi raporları tarafımıza verilmemiştir)

* SİHA müdahalesi sonucu yaşamını yitiren Mehmet Temel ile yaralı İbrahim Sak,Musa Tarhan ve İsmail Aydın\'ın olay mahalline giderken Hakkari il merkezi çıkışında bulunan Depin güvenlik noktasından kimlik kontrolü yapıldıktan sonra geçmiş oldukları...

KULLANILAN GÜÇ ORANTILI DEĞİL

Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, raporlarının sonuç ve öneriler kısmını anlatırken, Hakkari\'de SİHA ile yapılan müdahalenin sivil yerleşim alanlarına yakınlığı, kullanılan ölümcül gücün demokratik bir toplumda mutlak zorunluluk hali kapsamında sonuçları itibariyle, orantılı olamayacağı kanaatinde olduğunu söyledi.

Yaşanan olayın askeri, idari ve adli yönüyle araştırılıp incelenmesi zorunluluğunun hukuk devleti olmanın bir gereği olarak gördüklerini söyleyen Özmen, \"Bu sebeple heyetimiz, ivedi bir şekilde, olayın yaşandığı Hakkari iline tespit ve incelemelerde bulunmak üzere TBMM İnsan Hakları Komisyonunu göreve davet etmektedir\" dedi.

Baro Başkanı Özmen, halen Hakkari Cezaevi\'nde tutuklu bulunan İbrahim Sak ve Musa Tarhan için uygun tedavi koşullarının oluşturulması çağrısında da bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

\"Heyetimiz, yaralanan ve yaşamını yitiren sivil şahısların örgüt mensupları ile olay yerinde bir arada bulunmaları sebebiyle tek başına işbirlikçi olarak kabul edilmeleri yönündeki değerlendirmeleri masumiyet karinesi ve hukuk güvenliği açısından sakıncalı görmekte, bu sebeple olayla ilgili yürütülen soruşturmanın, ortaya çıkan sonuca göre değil, kişilerin söz konusu yerde bulunma saikleri, kendilerinin olay yerine gittikten bir saat sonra müdahalenin örgüt mensuplarının yanlarına geldikten sonra gerçekleşmiş olmasını ve olay mahalli gibi özel durumların da dikkate alınarak, olayın bütün yönleriyle sağlıklı bir şekilde soruşturulmasını zorunlu görmektedir. Özellikle olayda kullanılan SİHA vasıtası ile elde edilen görüntülerin tamamının soruşturma dosyasına temininin sağlanmasını ve titiz bir incelemeyle dosyadaki ifadeler çerçevesinde değerlendirmeye alınmasını bir zorunluluk olarak görmektedir.\"



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