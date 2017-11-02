Bölge adliye mahkemesinde ilk kez 'ortak velayet' kararı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - GAZİANTEP Bölge Adliye Mahkemesi, Elazığ 1\'inci Aile Mahkemesi\'nin boşanma davasında, çocuğun velayetini anneye veren kararını bozarak, velayetin hem anneye hem babaya verilmesine hükmetti. Bu kararla birlikte Çorlu Aile Mahkemesi ve Yargıtay\'dan sonra ilk kez bir bölge adliye mahkemesi de ortak velayet konusunda karar vermiş oldu. Avukat Emre Alimoğlu, Elazığ 1\'inci Aile Mahkemesi\'nin ortak velayet taleplerini kabul etmesi halinde, bu kararı veren ilk mahkeme olacağını belirterek, \"Elazığ\'daki mahkeme, ilk ortak velayet kararı veren mahkeme olma unvanını Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki aile mahkemesine kaptırdı. Bölge adliye mahkemesinden ilk kez böyle bir karar verilmiş oldu\" dedi.

Elazığ\'da, 2004 yılında evlenen Y.K. ve D.K, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 28 Şubat günü anlaşmalı boşanma talebiyle Elazığ 1\'inci Aile Mahkemesi\'ne başvurdu. Boşanma talebinde Y.K. ve D.K., 9 yaşındaki kızları E.K. için ortak velayet talebinde bulundu; ancak mahkeme, müşterek çocuğun velayetini yalnızca davalı anneye verilmesini kararlaştırdı. Bunun üzerine aile, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 2\'nci Hukuk Dairesi\'ne temyiz talebinde bulundu. Hukuk Dairesi, 13 Ekim günü verdiği kararla Elazığ 1\'inci Aile Mahkemesi\'nin kararını bozarak, çocuğun velayetinin hem anneye hem babaya verilmesi yönünde karar aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Emre Alimoğlu, Türk Medeni Kanunu\'na göre, mahkeme, boşama kararı verdiğinde müşterek çocuğun velayetinin anneye ya da babaya verildiğini söyledi. Anneyle babaya ortak velayet verilemediğini belirten Alimoğlu, \"Ancak Türkiye Cumhuriyeti 14 Mart 1985 tarihinde imzalanan \'11 No\'lu Protokol ile Değişik İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme\'ye Ek 7 No\'lu Protokolü\'nün onaylanması ve protokolün 25 Mart 2016 tarihli Resmi Gazete\'de yayımlanmasıyla velayetin hem anneye hem babaya ortak verilmesinin önü açılmıştı\" dedi.

Elazığ 1\'inci Aile Mahkemesi\'nin ortak velayet talebini kabul etmesi halinde, bölge adliye mahkemeleri kapsamında, ortak velayetle ilgili hükmeden ilk yerel mahkeme olacağını da dile getiren avukat Alimoğlu, \"Ortak velayete hükmeden ilk yerel mahkeme, Tekirdağ\'ın Çorlu ilçesindeki aile mahkemesi olmuş; ama bölge adliye mahkemeleri kapsamında almış olduğumuz ortak velayet kararı bir ilktir. Bu kararla birlikte hem yerel hem bölge hem de Yargıtay Mahkemeleri ortak velayet konusunda karar vermiş oldular\" diye konuştu.

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