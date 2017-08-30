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Bölge Adliye Mahkemesi, Demirtaş dosyasını yine ağır ceza mahkemesine gönderdi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyasını usüle uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti

30 Ağustos 2017 13:56

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ANKARA Bölge Adliye Mahkemesi, Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından gönderilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki dosyasını usüle uygun tamamlanmadığı gerekçesiyle iade etti.
\'Terör örgütü kurma, yönetme\', \'Örgüt propagandası\', \'Suç ve suçluyu övme\' iddialarıyla geçen yıl 3 Kasım\'da tutuklanan ve hakkında 142 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanan HDP Eş Genel Başkanı Selehattin Demirtaş\'ın yargılanmasına başlanamadı. Ankara 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi, 6-8 Ekim 2014 tarihlerinde Diyarbakır\'da çıkan olaylarda öldürülen Yasin Börü ve 3 arkadaşının dosyasının Demirtaş davası ile birleştirilemeyeceğini belirterek, gerekçesini BAM\'a gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, uyuşmazlık başvurusunun \'Usulen tamamlanmadığını\' bildirerek dosyayı ilgili mahkemele iade etti. Bölge Adliye Mahkemesi, ağır ceza mahkemesi üyelerinin imzasını taşıyan başvuruda sadece sadece mahkeme başkanının imzası bulunması gerektiğini belirterek, dosyayı iade ettiği belirtildi.
Demirtaş\'ın avukatı Mahsuni Karaman, HDP Eş Genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ı yargılayacak mahkemenin halen bulunamadığını ve dosyanın mahkemeler arasında gidip geldiğini söyledi. Avukat Karaman, \"Müvekilimi yargılacak mahkeme ortada olmadığı için duruşma günü verilemiyor. Müvekilimin 2 aydan fazla süredir dosyası üzerinde tutukluluk incelemesi yapılamıyor. Yani sayın Demirtaş 2 aydan fazla süredir bir mahkemenin tutukluluk kararı olmadan cezaevinde tutuluyor\" dedi. 

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