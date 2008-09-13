Bol yağışlı sonbahar müjdesi

Ekim ve Kasım aylarında kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, güney ve iç kesimlerde ise mevsim normallerinde yağış bekleniyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Eylül ayının ikinci yarısı ile Ekim ve Kasım aylarını kapsayan ''Mevsimsel Tahmin Raporu''nu hazırladı.



Buna göre, Eylül ayının ikinci yarısından itibaren sıcaklık değerlerinin, kuzey kesimlerde azalarak mevsim normalleri seviyesinde, güney kesimlerde ise ay sonuna kadar normal değerlerin 0,5-1 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Ekim ve Kasım aylarında ise sonbahar mevsimine uygun sıcaklık değerleri öngörülüyor.



Raporda yağış konusundaki tahminlere de yer verildi. Eylül ayının ikinci yarısından itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerine uygun yağışların görülmesi bekleniyor. Ekim ve Kasım aylarında kuzey kesimlerin normalin üzerinde, güney ve iç kesimlerin ise mevsim normallerinde yağış alacağı tahmin ediliyor. (aa)



