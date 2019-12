Bol limonlu salata ve kereviz yiyerek forma girin

Yaza formda ve zinde girmek istiyorsanız, işe beslenme alışkanlığınızı düzenleyerek başlayın. Bol bol limon, domates ve kivi yiyerek, yağlarınızı daha kolay yakın. Su içmeyi ise asla ihmal etmeyin!



Yaza formda girmek istiyor, ancak yeni bir diyete başlamak için enerji mi bulamıyorsunuz? Sizler için, Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç'a göre baharın tüm olumsuz etkilerinden kurtulup yaz aylarına formda girebilmenin yolu mutfaktan geçiyor. Kazanç, sabah gazetesine yaptığı açıklamada, “Limon, C vitamininden çok zengindir. Detoks etkisi vardır. İçerdiği zengin C vitamini nedeni ile yağ yakımını hızlandırır. Özellikle salatalarınızı bol limonlu tüketmeye özen gösterin” diye konuşuyor.



Yağ yakar



Kivi: Kivi de içerdiği yüksek C vitamini sayesinde vücutta depolanan yağların yakılmasına büyük ölçüde yardımcı olur.

Yeşil çay: Vücutta kanın daha hızlı dolaşmasını sağlar. Bunun yanı sıra içeriğindeki kateçin maddesinin ödem atıcı etkisi vardır. Günde iki fincan yeşil çay içebilirsiniz.

Brokoli: Güçlü bir antioksidan olan brokoli, zengin B ve C vitamini içeriği sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Haftada iki-üç defa brokoli yemeyi ihmal etmeyin.

Yeşil sebzeler: İçerdikleri zengin potasyumdan dolayı vücutta su toplanmasını önlerler. Tansiyonu düzene sokar ve metabolizmanın düzenli çalışmasını sağlarlar. Günlük menünüzde en azından bir öğün yeşil yapraklı sebze yemeyi unutmayın.

Baharatlar: Baharatlardan özellikle biberiye ve kekik, metabolizmanın çalışmasında çok etkilidir. Biberiye, et yemeklerine ve salataya konulabilir. Biberiye yağı ise salatalarda kullanılabilir. Aynı şekilde kekik de et yemeklerine ve salatalara konulabilir. Zencefil de metabolizmanın çalışması için önemli bir bitkidir, bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.



Günde bir dilim



Ananas: Ananasta bulunan enzimler balık, tavuk ve kırmızı etteki proteinin daha kolay parçalanmasına yardımcı olur. Böylece vücut aldığı proteinden daha fazla yararlanır. Ananas aynı zamanda vücudun enerjisini artırarak daha fazla yağ yakılmasına da yardımcı olur.

Günde bir dilim ananas yemenin faydası çok büyüktür.

Elma: Elmanın içinde bulunan pektin, tokluk hissi yaratıp uzun süre açlık hissetmemenizi sağlar. Böylece gereksiz atıştırmalar önlenmiş olur. Günde bir-iki tane elmayı hiç rahatsızlık duymadan yiyebilirsiniz.



Karaciğer dostu



Enginar: Karaciğer dostu olarak tanıdığımız enginarın özelliği bol magnezyum içermesidir. Magnezyum yağ yakımını hızlandırır. Ayrıca bağırsakların çalışmasını sağlar.

Kırmızı acı biber: Acı biber, vücut ısısını artırarak metabolizmayı hızlandırır. Rahatsız olmadığınız sürece yemeklerinizde kullanmanızı tavsiye ederim.

Yaban mersini: Güçlü bir antioksidan olan yaban mersini, yüksek miktarda C vitamini içerir. Yaban mersini yağ hücrelerinin yakılmasında da büyük önem taşır.



Kas yapar



Kıvırcık salata: Potasyum açısından çok zengin olan kıvırcık salata ya da marul, kas yapımına yardımcıdır. İçerdiği zengin potasyum sayesinde, kas yapımını ve yağ yakılmasının hızlı olmasını sağlar.

Kereviz: En büyük özelliği sindirimi kolaylaştırmasıdır. Bu sebeple diyet yapanların haftada iki defa kereviz yemelerinde fayda var.

Domates: Potasyum bakımından zengin olup, içerdiği likopenden dolayı sindirim sisteminin iyi çalışmasını sağlar. İçindeki zengin vitamin ve mineraller de, insanı tok ve zinde tutar. Her öğünde bol miktarda domates tüketin.



Haftada iki kez kırmızı et yeter



Balık: Omega 3 ve Omega 6 açısından çok zengin olup, kalp damar sağlığı açısından da çok yararlıdır. Ayrıca balığın metabolizmayı hızlandırma özelliği de vardır. Haftada mutlaka iki-üç defa, ızgara olmak şartıyla, balık çeşitlerinden yemeyi unutmayın.

Kırmızı et: İçerdiği kaliteli protein sayesinde metabolizmayı çalıştırır. Sağlıklı bir metabolizma için haftada iki defa kırmızı et yemeniz yeterli.

Tavuk: Tavuk da içerdiği zengin protein sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Haftada iki-üç defa tavuk yemelisiniz.



Yağ yemezseniz kilo veremezsiniz



Yağsız bir diyet olmaz. Çünkü gerektiği kadar yağ alınmazsa, sindirim sistemi problemleri ortaya çıkar. Ayrıca kilo da verilemez. Diğer taraftan da yağı fazla tüketirsek hızlı bir şekilde kilo alırız. Bu sebeple yemeklerinizi yağsız değil, az yağlı yapmalısınız ve salatalarınıza bir çorba kaşığı zeytinyağı koymalısınız. Yemeklerde şu yağ karışımını da kullanabilirsiniz: 1 kg. zeytinyağı + 1/2 kg. soya yağı + 1/2 kg. fındık yağı + 1/2 kg. mısır özü yağı.



Şok diyetlerden uzak durun!



Sağlıklı ve metabolizmanız için gerekli besinleri tüketirken, aşağıdaki noktaları da es geçmeyin:

* Şok diyetler vücutta insülin salınımını bozar, metabolizmayı yavaşlatır. En önemlisi de vücutta yağ kaybı yerine kas kaybına neden olur. Metabolizmanızın iyi ve hızlı çalışması için, şok diyetlerden uzak durun.

* Beslenmenizde proteinli yiyeceklere yer vermeyi unutmayın. Proteinden zengin yiyecekler yağların hızlı yakılmasını sağlarlar.



Haftada üç yumurta



* Ekmek ve peynirin yanı sıra haftada üç gün mutlaka yumurta yiyin. Çünkü yumurta enerji veren amino asitler üretir.

* Yemekte lokmalarınızı uzun uzun çiğneyin. Bu, yediğiniz yiyeceklerden daha fazla tat almanızı ve aşırı yemekten kurtulmanızı sağlar.

* Eğer sürekli atıştırıyor ve sürekli yeme ihtiyacı duyuyorsanız, öğünlerinizin sayısını sekize, dokuza çıkarın. Bu şekilde beslenmek hem metabolizmanızı çalıştırır, hem de size 'Sürekli yemek yiyebiliyorum' duygusunu vererek rahatlamanızı sağlar. Ama bu sık öğünlerde porsiyonlarınızı küçük tutmayı unutmayın.

* Yemekler arasında bir buçuk-iki saat aralık bırakın. Çünkü yiyeceklerin hazmı bir buçuk-iki saat sürer. Ayrıca bu sistem, vücutta kan şekeri dengenizi sağlayarak hızlı zayıflamanıza yardımcı olur.

* Makarna ve bulgur pilavı gibi karbonhidrat yiyecekleri sadece öğle yemeğinde tüketin. Kabuklu patatesi tercih edin.



Su içmeden diyet olmaz



* Bol su içmeyi unutmayın. Günde iki buçuk-üç litre su içmelisiniz. Su olmazsa, hangi diyeti yaparsanız yapın kilo veremezsiniz. Yağların parçalanması ve zayıflamak için su şart!

* Kafein, gazlı ve şerbetli içecekler ödeme yol açar. Kahve ve kola gibi içecekleri mümkün olduğunca az tüketin. Günde bir kutu light kola ve iki fincan kahvenin üzerine çıkmayın. Gazlı içecekler ve kahve, vücudun susuz kalmasına yol açar ve sindirim sisteminin iyi çalışmasını engeller.