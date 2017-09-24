Boksu bıraktı, hedefi 12'den vurdu

İZMİR, (DHA)- VAN’da başladığı boks hayatını İzmir’de sürdüren Bilal Güneri, daha sonra farklı bir kategoriye geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. 8 yıl önce geçirdiği ağır sakatlığın ardından tavsiye üzerine okçuluğa başladığını söyleyen Güneri, \"Okçuluk yaşamımı değiştirdi\" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyespor sporcusu Güneri, \"Kısa süreli kariyerime bir Avrupa Kupası Takım birinciliği, Avrupa Kupası Takım üçüncülüğü ve bir dünya dördüncülüğü sığdırdım. katıldığım ulusal şampiyonalarda 16 altın, 16 gümüş ve 8 bronz madalya kazandım. Yeni kariyerimi yaşadığım sakatlığa borçluyum\" dedi

İzmir Büyükşehir Belediyespor\'un \'Avrupa Kupası Takım Birincisi\' unvanlı okçusu Bilal Güneri, boksla başladığı spor yaşamında çok farklı bir kategoriye geçerek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Van\'da başlayan boks hayatına İzmir\'de de devam ettiğini, 8 yıl önce geçirdiği ağır sakatlığın ardından önerisi üzerine okçuluğa başladığını söyleyen Bilal Güneri, \"4 aylık yoğun bir eğitim sürecinden sonra başladığım okçuluk, bir anlamda yaşamımı da değiştirdi\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor ailesinin 8 yıldan bu yana bir üyesi olduğunu vurgulayan Bilal Güneri, şöyle dedi:

\"Kısa süreli kariyerime bir Avrupa Kupası Takım birinciliği, Avrupa Kupası Takım üçüncülüğü ve bir dünya dördüncülüğü sığdırdım. Bugüne kadar katıldığım ulusal şampiyonalarda 16 altın, 16 gümüş ve 8 bronz madalya kazandım. İyi ki okçuluğa başlamışım. Bunda, bana okçuluğu tavsiye eden takım arkadaşım İbrahim Ethem Gülaçar\'ın büyük payı var.\"

BOKS VE OKÇULUK ÇOK FARKLI

Boks ve okçuluğun birbirinden çok farklı iki spor branşı olduğunun altını çizen Bilal Güneri, \"Boks, sürekli hareketlilik ve adrenalin gerektiriyor. Okçuluk ise tamamen konsantrasyon odaklı. İki branş arasındaki geçiş tabii ki kolay olmadı\" dedi. 2016 Rio Olimpiyatları\'nda Mete Gazoz\'un başarılarının ardından okçuluğun ülkemizde daha popüler hale geldiğini de kaydeden Bilal Güneri, \"Artık yavaş yavaş herkesin ilgi duyduğu bir branş oldu\" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyespor\'un okçulukta da ülkemizin lokomotifi olduğunun altını çizen genç sporcu Güneri sözlerini şöyle tamamladı:

\"Okçuluk çok özel bir spor branşı. İyi bir ekibin arasında olmak, başarıya giden yolun da anahtarlarından biri. Büyükşehir, ülkemizde özellikle son yıllarda okçuluğun adeta kalesi konumuna yükseldi. Burada çok değerli antrenörler ve çok başarılı sporcular arasındayız. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek ve kendini geliştirmek çok güzel.\"



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