Boksör Ünsal Arık, tekrar ölüm tehdidi aldığını açıkladı: Yarın bir gün öldürülürsem bilin ki bunu Tayyipçiler yaptı

Önceki açıklamasında “Evet, çok sık tehdit alıyorum, en çok da sosyal medya üzerinden ama onları çok da fazla ciddiye almıyorum” diyen Arık, “Hak, hukuk, adalet ve insan hakları için mücadele veriyorum, bu sebeple korkum yok. Kimse beni parayla satın alamaz, ben şerefimi ve namusunu sokakta bulmadım. Henüz şikayet etmedim. Gözlerim sokaklarda, bekliyorum” demişti.

Arık hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “hakkında şarkı yaparak kendisini tehdit ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Arık, 2014 yılında da üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmıştı.