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Boksör Ünsal Arık, tekrar ölüm tehdidi aldığını açıkladı: Yarın bir gün öldürülürsem bilin ki bunu Tayyipçiler yaptı

25 Ağustos 2020 13:51

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin (DİTİB) Almanya’daki faaliyetlerini eleştirdikten sonra, arabasının camına bırakılmış zarf içindeki tek ‘kurşunla’ tehdit edilen Almaya'da yaşayan boksör Ünsal Arık bu kez de telefonla ölüm tehdidi aldığını açıkladı.

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