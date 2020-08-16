Boksör Ünsal Arık: Arabamın camına kurşunlu zarf bırakıldı

Almanya’da yaşayan Avrupa Şampiyonu boksör Ünsal Arık, kendisine gönderilen tehdit mesajını duyurdu.

Twitter hesabından yazan Arık, “Bugün arabanın camında bir zarf vardı zarfın içinde bir kurşun. Selamınızı aldım helal olsun. Kaderimiz neyse o. Herkese hayırlı günler” ifadelerini kullandı.

Ünsal Arık, olayla ilgili Cumhuriyet gazetesine konuştu.

“Bu hafta Alman gazetelerine, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) hakkındaki düşüncelerimi söyledim. Bu kapsamda, söz konusu kuruma bağlı camilerde dinden çok siyaset yapıldığını, Erdoğan iktidarının buralara müdahalelerde bulunduğunu, Diyanet’in ise artık eski Diyanet olmadığını belirttim ve bunun üzerine söz konusu tehdit mektubunu aldım” diye konuşan Arık, olayı gerçekleştirenlerin “Erdoğan ve AKP’ye sempati duyan kişiler olduğuna yüzde yüz eminim” ifadelerini kullandı.

“Evet, çok sık tehdit alıyorum, en çok da sosyal medya üzerinden ama onları çok da fazla ciddiye almıyorum” diyen Arık, “Hak, hukuk, adalet ve insan hakları için mücadele veriyorum, bu sebeple korkum yok. Kimse beni parayla satın alamaz, ben şerefimi ve namusunu sokakta bulmadım” dedi.

Arık, “Henüz şikayet etmedim. Gözlerim sokaklarda, bekliyorum” dedi ve bu defa rakibinin gözünün önünde olmadığını, bir sokak köşesinde arkasından saldırabileceğini de sözlerine ekledi.

Arık hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “hakkında şarkı yaparak kendisini tehdit ettiği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. Arık, 2014 yılında da üzerinde “Bu ülke Atatürk’ün, Tayyip’in değil” yazılı tişörtle ringe çıkmıştı.