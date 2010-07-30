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Yaşam

Boksör tek yumrukla öldü

ABD'de amatör bir kick boks turnuvasının final raundunda, bir kadın kick boksçu yüzüne aldığı darbe sonrasında öldü.

30 Temmuz 2010 03:00

T24 - ABD, Florida'da amatör bir kick boks turnuvasının final raundunda, bir kadın kick boksçu yüzüne aldığı darbe sonrasında bilincini kaybederek öldü.

Adrienne Simmons adlı 34 yaşındaki kadın sporcu yüzüne aldığı darbeden sonra nakavt edildi. Ring kenarındaki doktorlar Simmons’a müdahale etti.

Bu sırada genç kadın oturup sağlık görevlileriyle konuşabilir haldeydi. Ancak Atlanta kökenli dövüşçü daha sonra yere yıkıldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Simmons’ın erkek arkadaşı Chike Lindsay-Ajudua, Uluslararası Kick Boks Federasyonu’nun yeterli tıbbi olanakları sağlayamadığını, ambulansın hemen gelmediğini ve Simmons’ın Orlando Tıbbi Merkezi’ne götürülmesinin bir saat aldığını söyleyerek şikâyetçi oldu. Simmons, bir dövüşten sonra ölen ilk kadın kick boksçu...

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