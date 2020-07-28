Boksör sevgilisinin öldürdüğü Zeynep Şenpınar, 37 kez bıçaklanmış!

Muğla'da kız arkadaşı Zeynep Şenpınar'ı öldüren boksör Selim Ahmet Kemaloğlu hakkında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle tamamlanan iddianamede yer alan otopsi raporunda, Kemaloğlu'nun genç kızı 37 kez bıçakladığı, 13'ünün öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından katledildi.

Kemaloğlu, Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan tutuklandı. Ayrıca, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında 'Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanığın 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' cezası ile yargılanması kararı verildi.

Vücudunda 37 bıçak darbesi var

İddianamedeki otopsi raporunda Zeynep Şenpınar’ın vücudunun çeşitli yerlerinde 37 bıçak darbesi bulunduğu, bunlardan 13’ünün öldürücü olduğu, sağ-sol akciğer, kalp, karaciğer ile sağ böbreğinde kesikler bulunduğu belirtildi.

Şenpınar’ın yanağının üst bölgesindeki, çenesinin altındaki ile her iki dizindeki yaraların darp sırasında oluştuğu bilgisi yer aldı.