Boksör Mayweather, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını karşılayacak

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Boksör Floyd Mayweather, geçen hafta Minneapolis'te polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını karşılayacak.

Mayweather Promotions'un CEO'su Leonar Ellerbe, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bunu söylediğim için bana kızacak ama evet, Maywather kesinlikle cenaze masraflarını karşılıyor" dedi.

Ellerbe, Mayweather'ın yaptığı yardım hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

Floyd'un ailesinin avukatı Ben Crump, CNN'e yaptığı açıklamada 9 Haziran'da bir cenaze töreni düzenleneceğini söylemişti.