Boksör Mayweather, ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını karşılayacak

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Boksör Floyd Mayweather, geçen hafta Minneapolis'te polis tarafından boğularak öldürülen George Floyd'un cenaze masraflarını karşılayacak.
Mayweather Promotions'un CEO'su Leonar Ellerbe, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle bunu söylediğim için bana kızacak ama evet, Maywather kesinlikle cenaze masraflarını karşılıyor" dedi.
Ellerbe, Mayweather'ın yaptığı yardım hakkında konuşmak istemediğini söyledi.
Floyd'un ailesinin avukatı Ben Crump, CNN'e yaptığı açıklamada 9 Haziran'da bir cenaze töreni düzenleneceğini söylemişti.
ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve farklı şehirlere yayılan protestolar dün 7. gününde de devam etti. 140 şehirde meydana gelen eylemlerde en az 5 kişi hayatını kaybetti ve binlerce kişi gözaltına alındı.