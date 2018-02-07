Boksör Altay, memleketinden meslektaşı Arık'a meydan okudu

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- ALMANYA\'da yaşayan boksör Şükrü Altay, memleketi Kütahya\'da yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sık sık eleştiriler yönelttiği öne sürülen boksör Ünsal Arık\'a meydana okudu.

Kütahya\'ya gelen Şükrü Altay, kendisi gibi boksör olan ve Almanya\'da yaşayan Ünsal Arık\'ın katıldığı televizyon programlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine konuşmalar yaptığını söyledi. Geçen yıl Nisan ayında Arık\'ı meydan okuyarak ringe davet ettiğini hatırlatan Altay, Kütahya\'da da çağrısını tekrarladı. Şükrü Altay, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

\"Ben Cumhurbaşkanıma ve ülkeme asla laf ettirmem. Ünsal Arık\'a meydan okuyarak ringe davet ettim. Benim bu tavrım sonrasında Almanya\'da bana baskılar yapıldı, sponsorlarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Spor salonundan atıldım. Benden gurur duyacak olan insanlar benden uzaklaştı. Ama ben hedefimi unutmadım. Maçlara çıktım, bayrağımı dalgalandırmaya devam ettim. Cumhurbaşkanımızı kötüleyen insan karşısında beni bulur. Ünsal Arık da Cumhurbaşkanımızı kötüledi. Ben de ona meydan okuyorum, ringe çıksın ve bana karşı dövüşsün.\"

Alman medyasının Arık\'ı desteklediğini, kendisinin de Türk milletinden destek beklediğini belirten Altay, Türkiye\'den manevi anlamda destek almak için memleketi Kütahya\'ya geldiğini belirtti.

Mayıs ayında Almanya\'da altın kemer maçına çıkacağını ve o karşılaşmayı kazanırsa kemeri CumhurbaşkanıErdoğan\'a hediye edeceğini söyleyen Şükrü Altay \"Ondan sonra sıra Ünsal Arık\'a gelecek. İnşallah Arık\'ı ilk rauntta devireceğim ve oradan elde edeceğim kazancı da Afrin\'e, aslan askerlerimize, Mehmetçiğimize göndereceğim\" dedi.



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