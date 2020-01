Boksör Adem Kılıçcı down sendromlu çocuklar ve yaşıtlarıyla bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA)- BAHÇEŞEHİR Koleji Çamlıca Kampüsü tarafından düzenlenen ve geliri İstanbul Down Sendromu Derneği\'ne bağışlanan \"Kış Karnavalı\" etkinliğine katılan boksör Adem Kılıçcı down sendromlu çocuklar ve kolejin öğrencileriyle bir araya geldi.

Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü\'nün ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda öğrenci ve veli katıldı. Etkinlik kapsamında okulun birçok yerinde kurulan stantlarda yiyeceklerden, hediyelik eşyalara kadar pek çok ürün satışa sunuldu ve elde edilen tüm gelir İstanbul Down Sendromu Derneği\'ne bağışlandı. Çocuklar için eğlence alanlarının da yer aldığı karnavalda 25 down sendromlu çocuk, yaşıtlarıyla bir araya gelerek gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılan boksör Adem Kılıçcı\'ya ise çocuklar büyük ilgi gösterdi. Çocuklarla bol bol fotoğraf çektiren Kılıçcı, bu tür etkinliklerde yer almaya çok önem verdiğini ve elinden geldiğince sosyal sorumluluk projelerine dahil olmaya çalıştığını belirtti.

\"HAYATI PAYLAŞMAK İÇİN HİÇ BİR ENGEL YOK\"

Amaçlarının \'toplumda birlikte yaşama kültürünü geliştirmek ve farkındalık yaratmak\' olduğunu söyleyen İstanbul Down Sendromu Derneği Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, \"Özellikle ilkokul, ortaokul düzeyindeki öğrencilerimizle down sendromlu çocuklarımızı bir araya getirip onların kaynaşmasını sağlayan faaliyetlerle toplumdaki algıyı değiştirmek istiyoruz. Bu anlamda da Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüsü\'nün çocuklarımız için sağladığı böyle güzel ortamda 25 çocuğumuzla buradayız. Her stantta, her oyun alanında diğer akranlarıyla beraber çok keyifli vakit geçiriyorlar. Bu faaliyetlerin çoğalması lazım. Bizim için gelirden ziyade farkındalık daha önemli. Sevgi en güzel dildir ve hayatı paylaşmak için hiçbir engel yok. Yeter ki bu faaliyetlerimiz çoğalsın ve her yerde olsun\" diye konuştu.

Bahçeşehir Koleji olarak sosyal sorumluluk projelerine oldukça önem verdiklerini ve her yıl farklı derneklerle işbirliği yaptıklarını söyleyen Bahçeşehir Koleji Çamlıca Kampüs Müdürü Berrak Çebi ise, \"Down sendromu bir hastalık değildir. Bunu daha sağlıklı açıklamak da eğitimle olur. Kendi öğrencilerimiz ve down sendromlu arkadaşlarımızla burada aktiviteler yapıyoruz, keyifli zaman geçiyoruz. Bu paylaşımdan dolayı da çok mutluyuz. Kazanılan tüm gelir derneğe bağışlanıyor. Derneğimiz de oradaki arkadaşlarımızın eğitimiyle ilgili her türlü yatırımı yapacaktır\" dedi.

(FOTOĞRAF)