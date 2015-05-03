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Spor

Boks tarihinin en pahalı maçında kazanan Mayweather

Floyd Mayweather ve Manny Pacquiao, yeni bir rekorun kırılacağı maç için ringde karşı karşıya geldi

Manny Pacquiao, Floyd Mayweather

03 Mayıs 2015 11:29

İlan edildiği günden itibaren yüzyılın maçı olarak nitelendirilen Toplam cirosu 400 Milyon dolara yükselen maçta WBA Yarı Orta Sıklet Şampiyonu Floyd Mayweather ile WBA Dünya Şampiyonu Manny Pacquiao karşı karşıya geldi.

13. raundun sonunda sayı hakemleri kazananı açıkladı:

"Floyd Mayweather."

 

Ödül 280 milyon Euro

 

Kumarhaneleriyle ünlü Las Vegas'taki, MGM Grand Garden Arena'da yapılan maç için rekor bir ücret paylaşıldı. Floyd Mayweather 280 milyon Euro ödülün yüzde 60'ını, Filipinli Pacquiao ise yüzde 40'ını aldı.

 

Dev maçta yıldızlar geçidi

 

Denzel Washington'dan Paris Hilton'a, Robert De Niro'dan Andre Agassi sanat, spor, siyaset ve sosyete camiasından birçok ünlü isim, karşılaşmayı izlemek için tribündeydi.

 

‘Olimpiyatın Kralı’ Lomachenko Rodriguez'i nakavt etti

 

2 kez olimpiyat şampiyonu olduktan sonra da daha 3. profesyonel maçında şampiyonluğa imza atan Ukraynalı Vasly Lomachenko ile Porto Rikolu Gamalier Rodriguez WBo Tüy Sıklet Unvan maçında karşı karşıya geldi.

Vasly Lomachenko, Gamalier Rodriguez'i teknik nakavtla yendi. Rodriguez kariyerinde ilk kez nakavt oldu.

 

Jesse Hart Jimenez'i yendi

 

Yenilgisiz boksör Jesse Hart ile Mike Jimenezin karşılaşmasında Hart, maçı kazandı.

 

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