Boks Milli Takımı'nda iki Koronavirüs vakası tespit edildi

Londra'dan dönen Boks Milli Takım kafilesinde yer alan bir sporcu ile bir antrenörün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

Türkiye Boks Milli Takımı Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar ile 75 Kg'da mücadele eden Fenerbahçe'nin milli sporcusu Serhat Güler, 3 gün önce yüksek ateş nedeniyle hastaneye başvurdu.



Seyfullah Dumlupınar Bayburt'ta, Serhat Güler'in ise İstanbul'da yaptırdıkları Koronavirüs testleri dün gece pozitif çıktı. Kafilede yer alan diğer isimlerin de koronavirüs testini yaptırdıkları ve 4 sporcuda daha yüksek ateş belirtisi olduğu öğrenildi.

18 Mart tarihinde Londra'dan İstanbul'a gelen Türkiye Boks Milli Takımı kafilesi, karantina altına alınmadıklarını, ancak 14 gün evde kalınmasına yönelik kurala uyacaklarını belirtilmişti.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de, İngiltere’de Koronavirüs önlemlerinin alınmadığını belirterek, "Tedbirli hiçbir şey görmedik. Turnuvalar aynı durumdaydı. Otel, salon, yemekhane… Virüsle ilgili bir tedbir görmedik. Ama biz, sporcularımızla birlikte olabildiğince Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tavsiyelere uymaya çalıştık. Kendimizi korumaya çalıştık. Gerek ellerimizi yıkayarak, gerekse eldivenle, maskeyle, kendi takımımızı bu şekilde korumaya çalıştık" diye konuşmuştu.