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Boks makinelerinden 16 bin TL çalan şahıs yakalandı

27 Nisan 2022 15:05

Kayseri’de 4 farklı iş yerinde bulunan boks makinelerini açarak 16 bin TL çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 4 farklı iş yerine ait olan boks makinelerini açarak toplamda 16 bin TL çalan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayları gerçekleştiren şahsın E.Y. (31) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.Y., adliyeye sevk edildi.

 

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