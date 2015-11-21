Boks kampına götürülerek kafaları 3 numaraya vurulan çocuklar, 50 saat otobüs çilesi çekti!

karşın Kastamonu Boks Kamp Merkezi'ndeki minik sporcuların saçları zorla kestirildi. Ayrıca çocuklar, 50 saat süren otobüs yolculuğuyla şampiyonaya götürüldü.

Türkiye Üst Minikler Boks Milli Takım Antrenörü Mustafa Ural, disiplin gerekçesiyle kampta bulunan çocukların saçlarını zorla 3 numaraya vurdurdu.

"Minik sporcuların saçlarını zorla kestirdiler"

Rusya'nın Anapa şehrinde yapılan Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası kampına çağrılan 13-14 yaş grubu 17 sporcunun, Milli Takım antrenörü tarafından zorla saçlarının kestirildiği sanal ortamda paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıktı. Saçlarını kestirmek istemeyen ve ağlayarak bu uygulamaya karşı çıkan çocuklar, Kastamonu'da bir berbere götürüldü ve 5'er TL kendi ceplerinden ödettirildi.

Otobüsle 50 saat yolculuk

Yaşanan bu olayın ardından 15 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'na, minik spocuların otobüs ile 50 saat yolculuk yaparak gittikleri ortaya çıktı. Rusya'nın Anapa şehrinde yapılan şampiyona için Ankara'dan kalkan otobüse binen çocuklar, Karadeniz sahilini dolaşıp Batum üzerinden kara yolu ile Anapa'ya duraklamalarla beraber 50 saatte ulaştılar.

MEB'in okul çocukları için saç açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, 25 Eylül 2015 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bakımlı ve temiz olmak şartıyla öğrenciler saçlarını uzatabilir. Hiçbir öğrenciye saçı uzun diye olumsuz muamele yapılmamalıdır. Öğrencinin saçı uzun ancak temiz ve bakımlı ise bu duruma göz yumulmalıdır" şeklinde konuşmuştu.