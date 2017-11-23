Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: ''Boksta hedef; yeni Seyfi Tatar'lar çıkarabilmek"

ERCAN ATA - ANKARA / DHA

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, vefatının ikinci senesinde efsane boksör Seyfi Tatar\'ı özlemle andıklarını belirterek, 2023 ajandalarında Türk boksuna yeni Seyfi Tatar\'ları kazandırmanın da yer aldığını açıkladı.

Başkan Gözgeç, DHA\'ya yaptığı özel açıklamada son yıllarda ülkemiz sporuna adını altın harflerle yazdırmış isimlerin bir bir hayata veda ettiğini hatırlatarak, gelecek nesillere bu örnek isimlerin çok iyi aktarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Seyfi Tatar\'ı iki yıl önce ebediyete uğurladıklarını hatırlatan Başkan Gözgeç, \"Seyfi Tatar sadece rekortmen bir boksör değil, sporun bütünleştirici tüm yönlerinin de bir temsilcisiydi. Başarısının yanı sıra sahip olduğu sporcu kimliği ve ahlakı ile de koca bir camiaya örnek oldu\" ifadesini kullandı.

\"YENİ SEYFİ TATAR\'LAR İÇİN KOLLARI SIVADIK\"

Başkan Gözgeç, 25 Kasım\'da Manavgat\'taki kabri başında Seyfi Tatar\'ın anılacağını hatırlatarak, şöyle devam etti:

\"Böylesine bir ismi sadece ölüm yıldönümünde hatırlamak yetmez. Gelecek dönemlerde kazanacakları başarılarla bizlere Seyfi Tatar\'ı hatırlatacak genç nesillere de ihtiyacımız var. Türkiye\'nin bütünsel anlamda her alanda 2023 yılı hedefleri var. Bizim 2023 ajandamızda da Seyfi Tatar gibi temiz ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmek var. Camia olarak yeni Seyfi Tatar\'lar için kollar sıvadık.\"

SEYFİ TATAR KİMDİR?

Seyfi Tatar, (Sivas - d:1945 - ö:23 Kasım 2015) milli boksör. 1967-72 yılları Türkiye şampiyonu oldu. 1967, 69, 71, 72, 73 Balkan şampiyonu. 1967 ve 1969 Avrupa ikincisi. 1967 ve 1971 Akdeniz Oyunları\'nda gümüş madalya sahibi. Boks yaşamı boyunca Balkan Şampiyonaları\'nda altı birincilik ve iki ikincilik, Akdeniz Oyunları\'nda iki ikincilik kazanan Seyfi Tatar Türk boksunun gururu olurken, katıldığı her turnuvada turnuvanın en teknik boksörlerinden birisi olarak adından söz ettirmiştir.

Tatar, 6 kez ferdi 6 kez de kulüpler arası olmak üzere toplam 12 defa Türkiye Şampiyonu olmuştur. Toplam 38 defa milli formayı giyerek Türkiye\'nin en çok milli olan boksörü olma unvanına sahiptir.

Efsane boksör 2015 yılı Kasım ayında vefat etmişti.

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