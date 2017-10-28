Boks Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ceketini çıkardı eldiven giydi

Kenarda boksörlerin antrenmanını izleyen Gözgeç, dayanamayıp ringe çıktı ve taktik verdi

ERCAN ATA, ANTALYA (DHA)

Antalya\'da devam eden Avrupa Gençler Boks Şampiyonası\'nda final maçlarına hazırlanan boksörleri izleyen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, saha kenarında fazla dayanamadı ve ceketini çıkararak ringe girdi. Eldiven de giyen Gözgeç, 2016 yılında dünya şampiyonu olan ve bu Avrupa şampiyonasında yarın finale çıkacak olan Tuğrulhan Erdemir\'e taktikler verdi.

Şampiyona hakkında mikrofonlara konuşan Başkan Gözgeç, \"Üç tane final maçımız var. İnşallah finalde çocuklarımız altınla taçlandırırlar\" diyerek şu açıklamaları yaptı: \'\'Maç sonu idmanı yapıyoruz. Ben de elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum. İnşallah başarılı olacağımıza inanıyorum. 23 yıl aradan sonra ilk defa bir Avrupa Şampiyonası\'nda 5 madalya alıyoruz. 2 bronz aldık bugün, yarın final öncesi üç gümüş madalyamız garanti. Finalde bir iki üçünü belki de altına çevirme şansımız var. Madalya diyoruz ama asıl bizi ilgilendiren bu kadrodan 2020 Olimpiyatları\'nın kadrosunu buradan çıkaracağız. Bu çocukların yaşları 18. İnşallah 10 yıl Türk sporuna hizmet edecekler. Spor bakanlığı ve spor genel müdürlüğü eleştirilse de THOM projesinin doğru olduğunu bugün görüyoruz. THOM yeni doğmuş bir bebek gibi henüz üç yıllık, bu sayıların artması gerekiyor. Türk sporunun kurtuluş reçetesi burada.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İdmandan detaylar

-Eyüp Gözgeç\'in taktik vermesi

-Ceketini çıkararak ringe girmesi

-Eldiven giyip idman yapması

-Başkan Gözgeç\'in açıklamaları

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