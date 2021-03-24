"Boks eldiveni ile okula gelen anne bir öğrenciye saldırdı"

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ABD'nin Jacksonville kentinde bir kadın, çocuğunun gittiği okulun bahçesinde bir çocuğa saldırdığı gerekçesiyle çocuk istismarı ile suçlanıyor.

34 yaşındaki kadının okul polisi tarafından geçen perşembe günü gözaltına alındığı belirtildi.

Yerel basının aktardığı polis raporuna göre Edith Middle isimli anne, müdür yardımcısı ile görüştükten sonra kızıyla birlikte okuldan çıkıyordu. Daha sonra Riddle'ın kızının kafeteryaya yönelerek bir öğrenciyle kavga ettiği belirtildi. Kızın diğer öğrenciyi yere itip yumrukladığı belirtilirken, daha sonra Riddel'ın da öğrenciye vurmaya başladığı ifade edildi. Görgü tanıkları, Riddle'ın sol elinde boks eldiveni olduğunu gördüklerini ifade etti.

Kayıtlarda Riddle'ın okula geldiğinde elinde boks eldiveni olduğu ve süper yapıştırıcıyla yapıştığı için çıkaramadığını söylediği belirtildi.