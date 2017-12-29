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Boks antrenörü, kız öğrencisine tecavüzden tutuklandı

GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde antrenörü boks antrenörü Adnan D

29 Aralık 2017 01:52

GÖLBAŞI (Adıyaman), (DHA) - ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde antrenörü boks antrenörü Adnan D. (45), kulüplerarası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için gittikleri Mersin\'de lise öğrencisi 15 yaşındaki M.K.\'ya tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Kulüplerarası boks hazırlık karşılaşmalarına katılmak için Mersin\'e giden uluslararası boks antrenörü Adnan D., iddiaya göre burada, M.K. adlı kız öğrencisine tecavüz etti. Adıyaman\'a döndüklerinde M.K., olayı ailesine anlattı. M.K.\'nın şikayeti üzerine Adnan D. polis tarafından gözaltına alındı. Adnan D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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