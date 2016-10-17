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BBC Türkçe

'Boko Haram'ın elinde 40 gün aç kaldık, az kalsın ölüyorduk'

Nijerya'da radikal İslamcı örgüt tarafından 2014'te kaçırılan ve geçen hafta serbest bırakılan 21 kız ailelerine kavuştu. Kızlardan biri ölümden kıl payı kurtulduklarını söyledi.

17 Ekim 2016 16:12

Nijerya'da radikal İslamcı örgüt Boko Haram tarafından 2014'te kaçırılıp esir tutulan ve geçtiğimiz hafta serbest bırakılan 21 kız ailelerine kavuştu.

Başkent Abuja'daki duygusal törende, kız çocuklarından biri 40 gün boyunca aç bırakıldıklarını ve ölümden kıl payı kurtulduklarını söyledi.

Bir bölümü Hristiyan olan kız çocuklarının çoğunun esir tutuldukları süre boyunca Müslüman olmaya zorlandığı belirtildi.

Nijeryalı yetkililer kızların, tutuklu Boko Haram militanlarının serbest kalması şartıyla serbest bırakıldıkları iddialarını reddetmişlerdi.

Ancak bir güvenlik yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, tutuklu bulunan üst düzey dört örgüt yetkilisinin serbest bırakıldığını söylemişti.

Amerikan Associated Press haber ajansı ise İsviçre hükümetinin Nijerya yönetimi adına 1 milyon dolar fidye ödediğini bildirdi.

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Boko Haram ile görüşmelerin nasıl başladığı açıklanmazken bir yetkili, bir grup kız çocuğunun daha serbest bırakılmak üzere olduğunu söyledi.

Nijerya Enformasyon Bakanı Lai Mohammed'e göre, 21 kızın serbest bırakılması diğer esir kızların da dönüşü için "ilk adım".

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Örgüt 2014'te Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Çibok kasabasında 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

Kızlardan bazıları birkaç saat içinde kaçmayı başarmış, 219'u ise örgütün elinde kalmıştı.

197 kız halen kayıp. Kızlardan bazıları ise ölmüş olabilir.

Esir bazı kızların ise Boko Haram militanlarıyla evlendirildiği ve bazılarının evlerine dönmek istemedikleri bildiriliyor.

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