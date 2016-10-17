Boko Haram'ın bıraktığı kızlar ailelerine kavuştu

Yaklaşık iki buçuk yıl boyunca radikal İslamcı Boko Haram tarafından rehin tutulan 21 kızın başkent Abuja‘da aileleriyle buluşması duygusal görüntülere sahne oldu. Serbest kalan öğrencilerden Gloria Dame rehin tutuldukları süre içerisinde açlık çektiklerini belirtti. Kendilerine bir ay 10 gün boyunca yemek verilmediğini söyleyen Dame "Tanrı’ya şükür ölmedik“ dedi. Dame ayrıca Nijerya ordusunun Boko Haram'a yönelik bir hava saldırısında da ölümden kıl payı kurtulduklarını söyledi. Gloria Dame "Ormandayken bir uçağın attığı bomba yanı başıma düştü ama yaralanmadım" diye konuştu.

Boko Haram Nisan 2014'te Chibok kentindeki bir yatılı okula baskın düzenlemiş ve toplam 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Yaklaşık 60 öğrenci birkaç saat içinde kurtulmayı başarırken, 200'den fazlası örgütün elinde kalmıştı. Öğrencilerden ikisi Mayıs ayında özgürlüğüne kavuşmuştu.

Nijerya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Garba Shehu radikal İslamcıların 83 kız öğrenciyi daha serbest bırakmaya hazır olduğunu söyledi. Nijerya hükümeti geçen ay kaçırılan kız öğrencilerin serbest bırakılması amacıyla örgütle müzakerelere başladıklarını duyurmuştu. Müzakerelere İsviçre hükümeti ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi arabuluculuk etmişti. Boko Haram'ın kendi içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle örgütle müzakereler zorlukla yürütülebilmişti.

Boko Haram Nijerya'nın Müslüman nüfusun yoğun olduğu kuzeydoğusunda bir din devleti kurma amacını güdüyor. Radikal İslamcı silahlı örgütle hükümet arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar en az 20 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon 600 bin kişi yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldı.

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AFP, EPD / EC, GA