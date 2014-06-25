Boko Haram'ın arkasında kim var?



Olağanüstü halin ve askerin varlığına rağmen birçokları nasıl oluyor da Borno Eyaleti’nde teröristlerin birkaç köyü basarak, çok sayıda insanı kaçırabildiğini soruyor. Nijeryalı eski asker Dangiva Umar’n bu konudaki görüşleri şöyle: "Açıkça söylemek gerekirse, böyle bir şeyin olması çok şaşırtıcı ve sürpriz bir gelişme. Bu, istihbarat servisinin de zaafı. Bugüne kadar Boko Haram’ın tam olarak nereden destek aldığını, nereden modern silâhlara ve tanklara sahip olduğunu bilemiyoruz. Borno Eyaleti Valisi’nin de dikkat çektiği bir sorun var burada: Nijerya askerlerinin silah donanımı çok eksik. Ve Boko Haram’ın silah donanımı çok daha gelişkin. Yani istihbarat birimleri örgütün niyetinden haberdar olsa bile bu duruma uygun lojistik imkânlar olmadan örgüte gerektiği şekilde tepki göstermek çok zor."

Askerlerin terör örgütü ile bağlantısı mı var?

Bu durum tabi birçoklarının aklına bazı askerlerlerin Boko Haram ile bağlantıları olduğu şüphesini getiriyor. Nijeryalı eski asker Dangiva Umar bu iddiaların şu anda söylentiden ibaret olduğunu vurguluyor ve şöyle devam ediyor: "Ben askerle Boko Haram arasında bir işbirliği olduğunu sanmıyorum. Askerler hem donanımları kötü olduğu için, hem de moralleri bozuk olduğundan eli kolu bağlı kalıyor. Şimdi ama dış ülkelerden vaat edildiği gibi yardım gelirse, o zaman lojistik anlamda durum yakında düzelecektir."

'Hükümet ile Boko Haram arasında diyalog şart'

Siyasî yorumcular, radikal İslamcı Boko Haram’ın bu yeni kaçırma eylemi ile dikkatleri yeniden hapisteki arkadaşlarını kurtarma talebine çekmeyi denediğini tahmin ediyorlar. Nijerya yönetimi şimdiye kadar bu taleplere yanıt vermeyi reddetti. Peki Nijerya bu son kaçırma olayından sonra Boko Haram ile diyalog arayışına girer mi?

Nijeryalı eski asker Dangiva Umar bu konuda da şu görüşleri savunuyor:"Ben hükümetin milislerle doğrudan ya da dolaylı yoldan görüştüğünü sanıyorum. Eğer burada herhangi bir uzlaşmaya varılmadıysa, bunun sebebi Boko Haram’ın absürt taleplerinde yatıyor olmalıdır. Örneğin masum sivilleri öldümekten suçlu bulanan ve hüküm giymiş olan kişilerin de salıverilmesini talep ediyorlar. Hükümetin bu şartları kabul etmesi zor. Ancak diyalog yolunun açık olması gerekiyor. Çünkü kaçırılmış olan masum kızların kurtarılması için diyalog yanlış olmaz. ABD de El Kaide ile ve Afganistan'da Taliban ile diyaloga girdi. Nijerya'da da bir diyalog yolu bulunmalı. Zira rehine kızların güç kullanarak kurtarılması çok zor. Ne yabancı güçlerin, ne de Nijerya askerî kuvvetlerinin bu soruna çözüm olabilecek bir yanıtı bulunuyor. Kanımca elde kalan tek yol diyalogdur."