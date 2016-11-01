Boko Haram'dan kaçan kadınları 'kamp görevlileri taciz ediyor'

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütünden kaçarak yerel kamplara yerleşen en az 43 kadın ve genç kız, polis ve yerel görevlilerin cinsel istismarına maruz kaldıklarını söyledi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) Maiduguri kentindeki kamplarda yaptığı görüşmelerde kadınlar, kamplardaki güvenlik görevlileri ve yardım dağıtmaktan sorumlu yetkililerin tecavüzüne ve cinsel istismarına maruz kaldıklarını belirtti.

Boko Haram'ın Nijerya hükümetine karşı başlattığı savaş nedeniyle evlerini terk edenlerin birçoğu, Borno eyaletinin başkenti olan Maiduguri çevresindeki kamplarda yaşıyor.

HRW'den Mauis Segun, kamplarda kadınların yetkililer tarafından cinsel ilişkiye zorlandığını, hamile kalanların ise terk edildiğini söyledi.

Segun, Kamplarda gıda, ilaç ve giyecek bulmanın çok zor olduğunu, bunu da birçoğu tek başına olan kadınları daha savunmasız hale getirdiğini belirtti.

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari iddialar hakkında soruşturma başlatılması emri ve kampalrda yaşayanları koruma sözü verdi.

HRW'ye konuşan kadınlardan 4'ü kendilerine uyuşturucu ilaç verildiğini ve ardından tecavüze uğradıklarını söyledi.

Yaklaşık 40 kadın da evlilik ya da maddi yardım vaadiyle cinsel ilişkiye zorlandıklarını anlattı.

16 yaşındaki bir genç kız, "Kampta yardım dağıtmakla görevli bir kişi, onunla cinsel ilişkiye girmem karşılğıında bana pirinç ve makarna teklif ediyor, benimle evleneceğini söylüyordu. Ben ise bunun için henüz çok küçük olduğumu söyleyerek onu reddettim. Bir gün bana içecek bir şey verdi, içtim ve uyuyakaldım. Uyandığımda garip bir şeyler olduğunu fark ettim. Acı içindeydim ve özel bölgemden kan geliyordu. Korktuğum için kimseye söyleyemedim" dedi.

Genç kız kendisine tecavüz eden kamp görevlisinin, hamile kaldığını öğrenmesinin ardından kampı terk ettiğini söyledi.

2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009 da başladı.

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor.

Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusundaki 7 yıl süren şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi de kaçırdı.

Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yaklaşık 2 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti.

IŞİD'a bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor.

Son dönemde Nijerya ordusu örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı.

Örgüt geçtiğimiz Ağustos ayında liderlik çekişmesi sebebiyle bölündü.