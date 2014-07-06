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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram yine saldırdı

Nijerya ordusunun bir askeri üsse saldırı girişiminde bulunan Boko Haram militanlarına ateş açtığı bildirildi. Çatışmada en az 59 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

06 Temmuz 2014 15:36


Nijerya Ordusu'nun verdiği bilgilere göre, Boko Haram örgütü militanları cuma gecesi Borno Eyaleti'nin Damboa kentindeki bir kışla ile polis karakoluna saldırdı. Ordu sözcüsü dün yaptığı açıklamada, orduya bağlı birliklerle Boko Haram arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmada en az 6 asker, 53 de militanının öldüğü belirtildi.

Görgü tanıkları ise çatışmada aralarında asker ve sivillerin de bulunduğu daha fazla kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ediyor. Görgü tanıkları, saldırganların ağır silahlı olduğunu ve dört zırhlı araçla geldiklerini anlattı.

Bir kent sakini de gazetecilere, "Damboa’nın yarısı tamamen yandı, buna polis karakolu da dahil. İnsanlar kentten kaçıyor" açıklamasını yaptı.

Boko Haram örgütünün bu yılın başından beri yaklaşık 2 bin 500 kişinin ölümüne neden olduğu tahmin ediliyor.

Örgütün nisan ayında 200'ün üzerinde kız çocuğunu kaçırması tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Örgüt haziran ayı sonunda da 60 kız çocuğu ve kadını kaçırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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NijeryaBoko HaramOrdusuBorno Eyaleti DamboaGörgüHaramWelle Türkçe DW/AFP/Reuters/dpa BW/HS

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