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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram yeniden saldırıya geçti

Nijerya'da radikal İslamcı Boko Haram örgütü güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenledi. Çok sayıda ölü olduğu bildirilirken, kaçırılan kızların geri getirilmesi için çalışmalar sürüyor.

28 Mayıs 2014 14:20


Boko Haram örgütü, ülkenin kuzeyinde polis ve orduya ait merkezlere saldırı düzenledi. Ölü sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Vanguard gazetesi aralarında 10 sivilin bulunduğu en az 45 kişinin öldüğünü, Nigeria Tribune gazetesi ise 24 asker ve 21 polisin öldüğünü yazdı.

Nigeria Tribune'nün haberine göre örgüt üyeleri kamyonlar ve motosikletlerle kuzeydeki Buna Yadi'ye girdiler. Silahlı çatışmanın ardından örgüt üyelerinin orduya ait tankları ele geçirdiğine yer veriliyor. Maiduguri'de ise ağaçların ve çalıların arasına saklanan örgüt üyelerinin yaylım ateşi açtığı gelen haberler arasında yer alıyor.

Boko Haram örgütü, 2009 yılından bu yana ülkedeki binin üzerinde ölümden sorumlu tutuluyor. Afrika'nın kuzeyindeki El Kaide kamplarıyla da ilişkisi olduğu belirtilen Boko Haram'ın, Müslümanların yoğun olduğu Nijerya'nın kuzeyinde bir İslam devleti kurmak için faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Boko Haram'ın nisan ayında 200'ün üzerinde kız çocuğunu kaçırması dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Ögüt, Abuja yönetiminin tutuklu takası yapmaması halinde kız çocuklarını köle olarak satmakla tehdit ediyor.

Nijerya ordusu salı günü kızların yerini tespit ettiklerini ancak güvenlik gerekçesi nedeniyle konum bildiremeyeceklerini açıkladı. Ordu, kızların can güvenliğini riske etmemek adına örgüte silahlı operasyon düzenlenmeyeceğini belirtti. Nijerya Hava Kuvvetleri Komutanı Alex Badeh, "Kimse bize ne yaptığımızı bilmediğimizi söyleyemez. Harekete geçip, kızları kurtarmaya çalışırken ölmelerine izin veremeyiz" dedi.

Kamerun, radikal İslamcı Boko Haram örgütünün saldırılarına karşın, yaklaşık bin İngiliz askerinin Nijerya sınırına konuşlandırılacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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