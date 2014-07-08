Boko Haram üyesi 44 kişi öldürüldü

Nijerya ordusu, Boko Haram üyesi 44 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ordu Sözcüsü Chris Olukolade yaptığı açıklamada, Kerenoa bölgesinde örgüt üyeleri ile çıkan çatışmalarda 44 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, 6 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

Çatışmanın ardından çok sayıda örgüt militanının da yakalandığını kaydeden Olukolade, Boko Haram'la mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Olukolade, ordu kuvvetlerinin, militanların saklandıkları Balmo ormanlarında operasyonlarının devam ettiğini bildirerek "Ormanlardaki operasyonlarda teröristler ve silahlı çetelerin tamamen kökü kazındı. Yakalanan kişiler arasında paralı asker olduğundan şüphelenilen iki yabancı da vardı'' ifadelerini kullandı.

Jigawa eyaletindeki Balmo ve Sambisa ormanları örgüt üyelerince saldırı amaçlı kullanılan sığınaklar olarak biliniyor. Borno eyaletinde hafta sonu bir askeri karakola düzenlenen saldırıda 50 örgüt üyesi öldürülmüştü. Boko Haram ilk olarak hükümetin kötü yönetimine ve yolsuzluğa karşı mücadele için 2000'li yılların başında ortaya çıktı. Liderlerinin 2009'da ölümünden sonra şiddet olaylarına yönelen Boko Haram, bugüne kadar binlerce kişinin ölümünden ve ibadet yerleri ile devlet kurumlarına düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuluyor.