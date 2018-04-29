Boko Haram Nijerya'da 82 kız çocuğunu daha serbest bıraktı

Nijerya'daki radikal İslamcı Boko Haram örgütü 2014 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Çibok'ta kaçırdığı 300'e yakın çocuktan 82'sini daha serbest bıraktı.

21 çocuk ise geçtiğimiz Ekim ayında serbest bırakılmıştı.

Kaçırılan kız çocukları, Boko Haram zanlılarının bırakılması karşılığında serbest kaldı.

Devlet Başkanı Muhammadu Buhari in Abuja'nın kız çocuklarını Pazar günü karşılayacağı belirtildi.

Buhari'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerine, örgüt ile arabuluculuk çalışmalarını yürüten Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), İsviçre yönetimi ile yerel sivil toplum örgütlerine teşekkür edildi.

Buhari, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada çocukların evlerine dönmesi için müzakerelerin yürütüldüğünü söylemişti.

En az 276 kız çocuğunun kaçırıldığı düşünülürken açıklanan son rakamlardan önce 195 kız çocuğu halen kayıptı.

Haber Çibok'ta çocuklarını bekleyen aileler tarafından coşkuyla karşılanırken hangi ailelerin kızlarına kavuşacağı henüz bilinmiyor.

Çiboklu çoğu kız çocuğunun Hristiyan olduğu bilinse de tutsak tutuldukları dönemde İslam'a geçmelerinin teşvik edildiği ve kaçıranlarla evlendirildikleri biliniyor.

Boko Haram geçtiğimiz sekiz yıl içinde ise binlerce kişiyi kaçırdı, 30 binden fazla kişiyi öldürdü.

Kampanya uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü.

Eski first lady Michelle Obama ile Hollywood yıldızları da kampanyaya destek vermişti.

2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009'da başladı.

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor.

Örgüt Nijerya'nın kuzey doğusundaki 7 yıl süren şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi kaçırdı.

Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüz binlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Örgüt Nijerya'nın kuzey doğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti.

IŞİD'e (Irak Şam İslam Devleti) bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor.

Son dönemde Nijerya ordusu örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı.

Örgüt geçtiğimiz Ağustos ayında liderlik çekişmesi sebebiyle bölündü.