Boko Haram kaçırdığı kız çocuklarından 21'ini serbest bıraktı

Nijerya'daki radikal İslamcı Boko Haram örgütü 2014 yılında ülkenin kuzeydoğusundaki Çibok'ta kaçırdığı 300'e yakın çocuktan 21'ini serbest bıraktı.

Başbakanlık sözcüsü Garba Şehu haberi doğrularken, serbest bırakılan kız çocuklarının şu an güvenlik güçleriyle birlikte olduğunu açıkladı.

Şehu, çocukların Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve İsviçre yönetiminin Boko Haram ile arabuluculuk görüşmeleri sonucu serbest kaldığını söyledi.

Nijerya'dan bir güvenlik yetkilisi BBC'ye kızların, bazı tutuklu Boko Haram militanlarının iadesi karşılığında serbest bırakıldığını söyledi.

Yetkili ayrıca bazı üst düzey örgüt yöneticileri ile Kamerun sınırına yakın bir noktada görüşüldüğünü de belirtti.

Yetkili serbest kalanların çoğunun bebekleri olduğunu da sözlerine ekledi.

Kampanya uluslararası alanda büyük ilgi görmüştü.

Kaçırılan öğrencilerden şimdiye kadar sadece biri serbest bırakılmıştı. Mayıs ayında 19 yaşında bir kadın Nijerya ordusuyla birlikte hareket eden silahlı bir grup tarafından bulunmuştu.

2002 yılında kurulan örgüt Nijerya'daki şiddet eylemlerine 2009 da başladı.

Boko Haram, yerel dilde "Batı tarzı eğitim günahtır" anlamına geliyor.

Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusundaki 7 yıl süren şiddet olaylarında binlerce insanı öldürdü, yüzlerce kişiyi de kaçırdı.

Hükümet yetkilileri 30 binden fazla insanın öldürüldüğünü ve yüzbinlerce insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı.

Örgüt Nijerya'nın kuzeydoğusunda ele geçirdiği bölgede halifeliğini ilan etti.

IŞİD'a bağlı olduğunu açıklayan örgüt "IŞİD'in Batı Afrika kolu" olarak biliniyor.

Son dönemde Nijerya ordusu örgütün elinde bulundurduğu kentlerin büyük bir kısmını geri aldı.

Örgüt geçtiğimiz Ağustos ayında liderlik çekişmesi sebebiyle bölündü.