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Dünya
Deutsche Welle

Boko Haram evlere ve camilere saldırdı

Terör örgütü Boko Haram militanlarının Nijerya’da bir köyü basıp cami ve evlere saldırıp 100’e yakın kişiyi öldürdüğü bildirildi. Teröristler camide ibadet eden çocuk ve erkeklere ateş açtı.

02 Temmuz 2015 23:06

Nijerya askeri kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Boko Haram militanları, ülkenin kuzey doğusundaki
bir köye saldırıp cami ve evlerde onlarca kişiyi öldürdü.

Kukawa köyünden Kolo adlı biri cesetleri saydığını ve en az 97 ceset bulunduğunu söyledi.

Olaya tanıklık eden bir balıkçı ise “Amcamın bütün ailesini yok etiler. Çocuklarından beşini öldürdüler
ve evini ateşe verdiler” dedi.

Babami Alhaji Kolo adlı bir başka köy sakini ise 50 militanın Çarşamba
akşamı köye saldırdığını
söyledi. Kolo, “Teröristler, önce iftardan sonra camilerde ibadet
eden Müslümanlara saldırdı. Çoğu
erkek ve küçük çocuklardan oluşan ibadet edenlere ateş açtılar” şeklinde konuştu.

Kolo, “Kimseye acımadılar. Aslında teröristlerin bazısı bekleyip cesetleri ateşe verdi, diğerleri de
evlere ilerleyip kadınlara ateş açtı” ifadelerini kullandı.

BM'nin verilerine göre, terör örgütü 2009'dan bu yana 15 bin kişiyi öldürdü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TerörBoko HaramNijeryaKoloAlhaji KoloMüslümanlaraDeutsche Welle Türkçe Reuters/AFPBS/AG

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