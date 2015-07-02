Boko Haram evlere ve camilere saldırdı

Nijerya askeri kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Boko Haram militanları, ülkenin kuzey doğusundaki

bir köye saldırıp cami ve evlerde onlarca kişiyi öldürdü.

Kukawa köyünden Kolo adlı biri cesetleri saydığını ve en az 97 ceset bulunduğunu söyledi.

Olaya tanıklık eden bir balıkçı ise “Amcamın bütün ailesini yok etiler. Çocuklarından beşini öldürdüler

ve evini ateşe verdiler” dedi.

Babami Alhaji Kolo adlı bir başka köy sakini ise 50 militanın Çarşamba

akşamı köye saldırdığını

söyledi. Kolo, “Teröristler, önce iftardan sonra camilerde ibadet

eden Müslümanlara saldırdı. Çoğu

erkek ve küçük çocuklardan oluşan ibadet edenlere ateş açtılar” şeklinde konuştu.

Kolo, “Kimseye acımadılar. Aslında teröristlerin bazısı bekleyip cesetleri ateşe verdi, diğerleri de

evlere ilerleyip kadınlara ateş açtı” ifadelerini kullandı.

BM'nin verilerine göre, terör örgütü 2009'dan bu yana 15 bin kişiyi öldürdü.

