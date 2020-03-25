Boko Haram'dan Çad ordusuna 7 saat süren saldırı: 92 asker hayatını kaybetti

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Terör örgütü Boko Haram, Çad'da ülke tarihinin en kanlı saldırılarından birini düzenledi. Saldırıda 92 Çad askeri hayatını kaybetti.

Çad Devlet Başkanı İdriss Déby İtno, saldırının pazar gecesi Boma'da meydana geldiğini ifade etti. Nijer ve Nijerya sınırı yakınlarındaki Lac bölgesinde bulunan saldırı noktasını ziyaret eden İnto, "İlk defa bu kadar çok kişi kaybettik" dedi.

AFP'ye konuşan bir asker, yapılan saldırının en az 7 saat sürdüğünü ve saldırıya karşılık vermesi için gönderilen destek güçlerinin de hedef alındığını ifade etti.

Saldırıda Çad ordusuna ait 24 askeri aracın da yok edildiği ve Boko Haram'ın bazı silahları ele geçirdiği belirtildi.

Üst düzey bir savunma yetkilisi, "Düşman savunmamızı çok sert bir şekilde vurdu" dedi.

Boko Haram'ın Nijerya'nın kuzeydoğusundaki saldırıları yaklaşık 36 bin kişinin ölümüne sebep oldu ve 2 milyon kişiyi yerinden etti.