Boko Haram 21 kızı serbest bıraktı

Nijerya'nın Chibok kentinde radikal İslamcı Boko Haram örgütü, iki buçuk yıl önce 270'den fazla kız çocuğunu kaçırmıştı. Kaçırılan kızlardan 21'inin radikallerin elinden kurtulduğu ve özgürlüklerine kavuştuğu belirtildi. Nijerya hükümeti kurtulan kızların güvende olduklarını açıkladı.

Milislerle hükümet arasındaki pazarlıklara arabulucu olarak katılan uluslararası Kızılhaç örgütü yetkilileri de kızların teslim alındığını ve Nijerya hükümeti yetkililerine teslim edildiğini doğruladı.

Kızların nasıl kurtarıldığı ise bilinmiyor. Fransız haber ajansı AFP'de yer alan iddialara göre 21 kız, Boko Haram'ın tutuklu dört üyesinin serbest bırakılması karşılığında serbest kaldı. AFP, bu bilgiyi hükümet kaynaklarına dayandırdı. Haberde değiş tokuşun ülkenin kuzeydoğusundaki Banki bölgesinde gerçekleştiği belirtildi.

Enformasyon Bakanı Lai Muhammed ise basında yer alan değiş tokuş iddialarını geri çevirdi. Muhammed, başkent Abuja'da doktor, psikolog ve sosyal yardım görevlilerinden oluşan bir ekibin kurtarılan kızları karşıladığını dile getirdi.

Boko Haram, Nisan 2014'te Hristiyan dinine mensup 276 kız öğrenciyi kaçırmış ve daha sonra 50 öğrenci İslamcıların elinden kurtulmayı başarmıştı. Uluslararası toplumda büyük tepki uyandıran kaçırma olayı nedeniyle ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama'nın da destek verdiği bir kampanya başlatılmıştı.

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dpa/AFP/HS/EC