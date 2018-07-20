Böke: CHP'nin acilen kurultayı toplayıp iktidar iddiasını ortaya koyması gerekiyor

CHP Parti Meclisi Üyesi, İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke , CHP’de Olağanüstü Kurultay toplanması için yapılan çağrı sonrası başlayan imza sürecinin muammaya dönüştüğünü, Genel merkez ve Muharrem İnce ekibinin farklı açıklamalar yaptığını kaydetti. Böke, CHP’de Olağanüstü Kurultay toplanması için yapılan çağrıya ilişkin Gazete Duvar'a açıklamalarda bulundu.

Olağanüstü kurultay çağrısına destek veren Böke, "İmza sayısı artık ikincil bir mesele haline gelmiştir. Bu sayıya ulaştıktan sonra bunun karşısında durmak Türkiye’ye yapılacak bir haksızlık olur. Bir karanlık çöktü üzerimize. Sürekli bu karanlığı tespit eden bir siyaseti aşmamız gerek. Tespit açık, kötü bir dönemden geçiyoruz, yeni bir çare üretmemiz gerek. Hızlıca, acilen bu kurultayı toplayıp, gündemini Türkiye’ye çevirmiş CHP’ye, yeni bir siyasetle bunu gerçekleştirecek yönetimi CHP içinde iktidar yapıp Türkiye’deki iktidar iddiasını ortaya koymak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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