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Böhürler: Cemaatlerin kadın önderleri nerede?

Böhürler, 'Varsa neredeler? Yoksa neden yoklar? Kadın meselelerine nasıl bakıyorlar? Onların hiç sorunları yok mu?' dedi.

30 Nisan 2011 03:00


T24- Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler,  cemaatlerin kadın önderlerini sordu. "Kadın önderler var mı?" diyen Böhürler, "Varsa neredeler? Yoksa neden yoklar? Kadın meselelerine nasıl bakıyorlar? Onların hiç sorunları yok mu?" dedi.

Böhürler'in köşesinde yayımlanan (30 Nsan 2011) yazısının ilgili şöyle:

Geçenlerde katıldığım bir toplantı vesilesi ile aklıma gelen bir soruyu sizinle paylaşmak istedim. "Niye cemaatlerin kadın önderleri yok?" Süleymancıların, Adıyaman'a bağlı grubun, İskenderpaşa'lıların, Fethullah Gülen talebelerinin, farklı akımlardaki Said-i Nursi talebelerinin, İsmailağa Cemaati'nin, Cerrahilerin, Rıfailerin ve diğer Nakşibendî gruplarının öne çıkmış kadın hocaları ya da önderleri var mı acaba diye merak ettim.

Varsa neredeler? Yoksa neden yoklar? Kadın meselelerine nasıl bakıyorlar? Onların hiç sorunları yok mu? Böyle bir durumda ne yapıyorlar... gibi pek çok soru peş peşe akla geliyor. Her meseleye ille de kadından bakılmamalı elbette. Ancak Allah'a kulluğun kadın-erkek herkesi eşitlediği bir dini anlayış perspektifinde cemaatlerin kadına bakışı önemli bir bahis olarak ele alınmalı diye düşünüyorum. Bugünlerde bu soruyu bana çokça düşündürten ise, başörtü tartışmalarında erkeklerin arkasına saklanan ve onları haklı bulan yine başörtülü kadınlar oldu.

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