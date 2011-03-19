Böhürler: Başörtülü kadın vekil adaylarını da olsun

T24 - AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Böhürler, başörtülü kadınların milletvekili adayı olmasını desteklediğini açıkladı. Böhürler, "Tüm kadın adayları desteklediğimiz bu seçimlerde kadınları başörtülerinden dolayı kayırmayalım ama ayrımcılık yaparak engellemeyelim de" görüşünü dile getirdi.



Böhürler bu görüşleri, Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde dile getirdi. Böhürler'in yazısının "Başörtülü Milletvekilleri" başlığıyla yayımlanan (19 Mart 2011) bölümü şöyle:



"Dünyanın her yerinde, her ileri demokraside olduğu gibi Türkiye'de de başörtülü milletvekilleri parlamentoda olmalı. Başörtülüler kendilerine yönelik ayrımcılığa ancak böyle son verebilirler. Bu konuya gönülden destek verseler de fiiliyatta yerlerini korumak kaygısı ile hareket eden muhafazakâr erkeklerin, bu meseleyi gerçekten çözmek isteyip istemediklerinden emin değilim. Onun için çözümü erkeklerden beklemekten vazgeçmeliyiz. Ve hatta eşlerinin konumunu önemseyen başörtülü eşlerden de destek beklememeliyiz.

Aday değilim, bu nedenle rahatlıkla yazabiliyorum. Başörtülülerin de aday olmasını ve gösterilmeleri gerektiğini destekledim ve destekleyeceğim de. Sadece başörtülü oldukları için değil, siyasal temsili eğitimleri ve liyakatleri ile hak ettikleri için de. Hiç kimse inancı ve kıyafeti nedeni ile siyasi temsil hakkından yoksun bırakılmamalı. Başörtülü eş eşiğini geçmek için verilen mücadelenin bu noktada esirgenmesini anlamakta zorlanıyorum.

Adaylar içinde AK Parti kurucularından olan iki arkadaşım da var. Fatma Bostan (Siyaset bilimci), Dr.Ayşenur Kurdoğlu (Sosyolog). Trabzon'dan, Kars'tan, Balıkesir'den, Bilecik'ten... Tüm kadın adayları desteklediğimiz bu seçimlerde kadınları başörtülerinden dolayı kayırmayalım ama ayırımcılık yaparak engellemeyelim de..."



