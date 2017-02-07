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Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann'ın şiiriyle ilgili karar cuma açıklanacak

Alman komedyen Jan Böhmermann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında okuduğu şiirle ilgili davada mahkeme kararını cuma günü açıklayacak.

07 Şubat 2017 16:43

Hamburg Eyalet Mahkemesi Böhmermann'ın şiirinin medeni hukuk açısından meşru olup olmadığını değerlendirerek hükmünü açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Michael-Hubertus von Sprenger ilk duruşmada Böhmermann'ın Alman kamu yayıncılık kuruluşu ZDF'deki Neo Magazin Royale programında okuduğu şiiri 'içerikten yoksun' ve 'insan onurunu aşağılayıcı' bir karalama olduğunu ileri sürmüştü. Avukat von Sprenger "Burada sanat kisvesi altında en ağır hakaret yapılıyor" demişti.

Böhmermann'ın avukatı Christian Schertz ise şiirin Almanya'da ifade özgürlüğünü koruyan sanatsal bir katkı olduğunu savunmuştu. Savunma makamı ayrıca Mainz Savcılığı'nın müvekkiline yönelik cezai soruşturmayı durdurduğuna dikkat çekmişti. Mainz Savcılığı dava talebini "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" yönünden inceleyerek soruşturmada takipsizlik kararı vermişti. Erdoğan'ın avukatının takipsizlik kararına itirazı da kabul edilmemişti.

İhtiyati tedbir kararının yerini alacak

Mayıs 2016'da Hamburg Eyalet Mahkemesi ihtiyati tedbir kararı alarak şiirin bazı bölümlerinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı” olduğu gerekçesiyle Almanya'da okunmasını yasaklamıştı. Mahkemenin esasa dair vereceği hüküm bu kararın yerini alacak. Tarafların temyize başvurma hakkı bulunuyor. Savunma avukatı Christian Schertz mahkemeden olumlu bir karar çıkmaması halinde davayı Anayasa Mahkemesi'ne kadar götüreceklerini söylemişti.

Böhmermann'ın okuduğu şiirin Almanya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilere de etkisi oldu. Türk hükümeti Böhmermann'ın 'yabancı devlet yöneticilerine hakaret" suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesinden yargılanması konusunda Alman hükümetine sözlü nota vermişti. Alman hükümeti soruşturma başlatılmasına onay vermiş, ancak 103. maddenin de ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini açıklamıştı. Almanya'da Bakanlar Kurulu 25 Ocak Çarşamba günü 103'üncü maddenin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeye onay verdi.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP /EC, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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