T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Böhmermann'ın Erdoğan şiirinin temyiz davası başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Alman komedyen Böhmermann'ın şiirine karşı açtığı davanın temyiz duruşması bugün Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlanıyor.

27 Şubat 2018 11:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Alman komedyen Jan Böhmermann’ın programında okuduğu şiirine karşı açtığı davanın temyiz duruşması bugün başlıyor.

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak temyiz davasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları tarafından yapılan şiirin tamamının yasaklanması ile Böhmermann'ın avukatlarının yasağın kaldırılması yönündeki talepleri görüşülecek.

Jan Böhmermann’ın 31 Mart 2016 tarihinde Alman televizyon kanalı ZDF'deki Neo Magazin Royale programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili okuduğu şiir sonrasında Erdoğan'ın avukatları Böhmermann hakkında dava açmıştı.

Erdoğan’ın avukatları şiiri "içerikten yoksun" ve "insan onurunu aşağılayıcı" bir karalama olarak nitelendirirken, Böhmermann şiiriyle Almanya'da izin verilen hicivle yasaklı hakaret arasındaki farkı göstermek istediğini söylemişti.

İhtiyati tedbire onama

Erdoğan’ın avukatlarının başvurusu üzerine Mayıs 2016’da ihtiyati tedbir kararı alan Hamburg Eyalet Mahkemesi, şiirin bazı bölümlerinin "hakaret içerikli ve onur kırıcı" olduğuna hükmetmiş ve bu bölümlerin tekrarlanmasını yasaklamıştı.

Şubat 2017'de nihai kararını açıklayan mahkeme, ihtiyati tedbir kararını onaylamıştı.

Ancak Erdoğan’ın avukatları şiirin tamamının yasaklanmasını talep ederek bir üst mahkemeye başvurmuştu. Şubat 2017’deki karar sonrasında açıklama yapan Böhmermann'ın avukatı ise şiirin bir bütün olduğunu ve parçalanarak yasaklanamayacağını gerekçelendirerek karara itiraz ettiklerini söylemişti.

Bugün başlayacak temyiz davasında Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi bu itirazları görüşecek.

Bugünkü duruşmada bir kararın çıkması beklenmezken, Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin kararını haftalar sonra açıklaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Böhmermann arasında süren davanın özünde "yabancı devlet yöneticilerine hakaret" suçunu düzenleyen Alman Ceza Yasası'nın 103'üncü maddesi yatıyor.

Ceza Yasası'nın 103. maddesi yürürlükten kalktı

Türk hükümeti Böhmermann'ın, 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen bu maddeden yargılanması için Alman hükümetine sözlü nota vermiş, Alman hükümeti da soruşturma başlatılmasına onay vermişti. Ancak Almanya 103. maddenin ceza yasasından kaldırılması için harekete geçileceğini açıklamıştı.

Federal Meclis geçen sene bu suçu düzenleyen 103. maddenin yasadan çıkarılmasına yönelik düzenlemeye onay vermiş ve bu karar doğrultusunda 103. madde 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Ceza Yasası'ndan çıkarılmıştı.

epd/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan AlmanBöhmermannHamburg Eyalet Yüksek MahkemesiRecep Tayyip Erdoğan&rsquo;ın AlmanJan Böhmermann&rsquo;ınEyalet Yüksek MahkemesiCumhurbaşkanı ErdoğanBöhmermann&rsquo;ınMartAlmanZDF Neo Magazin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24